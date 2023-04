Virgínia Fonseca fecha a cara ao ver presente que ganhou da sogra: "Não gostou"

Virgínia Fonseca fecha a cara ao ver o que tinha dentro da casa; mãe de Zé Felipe gastou R$ 12 mil no presentão

A influenciadora Virgínia Fonseca voltou a virar assunto nas redes sociais após mostrar nas redes sociais o presente luxuoso que ganhou da sogra. É que a mãe de Zé Felipe investiu, mas aparentemente não agradou a loira.

Em um vídeo publicado em seu perfil, ela surge abrindo a caixa que Poliana Rocha enviou com um presentão para a nora."Agora eu vou abrir o presente da minha sogra. Nossa, é uma caixona", declara ela. Só que a expressão da influenciadora muda totalmente quando ela vê o conteúdo da caixa.

Dentro, estava um sapato da grife Miu Miu. O sapato de couro napa com elastano tem um cano de 40 cm e salto fino de 4,5 cm. Ele também custa uma pequena fortuna, em torno de R$ 12 mil. Só que Virgínia Fonseca parece que não gostou nada. "Minha canela é gorda. Já teve bota que era assim mesmo e agora voltou com tudo... enfim, Poli, amei o seu presente", declarou ela sem emoção alguma.

"Ela não gostou, está nítido", disse uma seguidora. "'Acho que não cabe na minha canela' - o pensamento dela: 'tomaa que não caiba, tomara que não caiba'", comentou outra. "Gente, que mico postar esse vídeo, foi desrespeitoso com a Poli", disse outro.

Veja o vídeo:

Que luxo! A Virginia ganhou uma bota de grife da Miu Miu avaliada em 12 mil reais como presente de aniversário da sogra, Poliana. Chique, né? pic.twitter.com/nZHSdcvNzs — Portal_Reality #BBB23 (@Portlreality) April 10, 2023

