Poliana Rocha explica ausência de Leonardo no aniversário da neta: ''Comemoramos''

Após Leonardo ser criticado por não aparecer no aniversário da filha de Pedro Leonardo, Poliana Rocha se pronunciou e explicou o que aconteceu

A festa de aniversário da filha de Pedro Leonardo (35), Maria Vitória (5), aconteceu no último domingo, 05, mesmo dia em que ocorreu o batizado das filhas de Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24). O cantor Leonardo (59) e Poliana Rocha (46) marcaram presença no evento das netas, Maria Alice e Maria Flor, levantando alguns comentários na rede social.

Após os internautas criticarem a ausência do sertanejo no aniversário de Maria Vitória, a esposa do cantor resolveu se pronunciar em seus stories nesta terça-feira, 07, mostrando fotos de quando celebraram os cinco anos da garota no último mês, data em que realmente foi o aniversário da menina.

"Nós comemoramos com muito AMOR o niver dela na fazenda!", esclareceu Poliana Rocha exibindo os cliques enchendo a neta de carinho.

Veja o pronunciamento de Poliana Rocha:

Poliana Rocha surpreende com vestido arrasador no batizado das netas

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, arrasou no look para o batizado de suas netas, Maria Alice e Maria Flor, filhas de Zé Felipe com Virginia Fonseca. Sempre deslumbrante por onde passa, ela mais uma vez exibiu uma beleza impressionante,

Para marcar presença no evento, que aconteceu neste domingo, 05, em Goiânia, a influenciadora apostou em um vestido elegante, de modelo ousado.

Com recortes, franjas e um decote generoso, Poliana Rocha se destacou em meio à decoração cheia de flores do ambiente. Usando óculos escuros, ela surgiu cheia de estilo no local. A cerimônia reuniu amigos, familiares e muitos famosos.

"Vovó Poly", disse a loira ao posar segurando uma bolsa de mão dos tons do vestido e vestindo acessórios dourados.