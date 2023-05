Gracyanne e Belo fazem dança ousada para celebrarem 11 anos de casados: ''Meu pitbull''

Com dancinha sem pudor, Gracyanne e Belo comemoram mais um ano de casamento; veja

Mais um ano juntos! Gracyanne e Belo comemoraram nesta quinta-feira, 18, onze anos de casados. Na rede social, a musa fitness compartilhou um vídeo ousado, dançando com o cantor e chamou muita atenção.

Usando um de seus looks fitness curtinhos e bem colado, a influenciadora surgiu rebolando seu corpaço sarado para o esposo. Participante do Dança dos Famosos, o artista também mostrou seu gingado ao lado da mulher.

"Meu dançarino, meu amor, meu amigo, meu parceiro de vida, meu Tudão, 11 anos do nosso SIM na igreja, 11 anos que recebemos a benção diante da nossa família e amigos. 18/05/2012, o dia mais feliz! Hoje comemoramos nossas, Bodas de aço", disse ela sobre ter subido ao altar com Belo há mais de uma década.

"Agradeço a Deus, por mais esse ano, peço a Ele, que continue nos abençoando, nos dê sabedoria e nos blinde de todo mal. Te amo mais que tudo, meu pitbull enraivado kkk a cada dia fico mais orgulhosa de você", declarou Gracyanne Barbosa.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o casal cheio de paixão. "Amo esses dois", declararam os fãs. "Só não faço igual porque não tenho um conjuntinho azul", brincou uma internauta sobre não rebolar como a famosa.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa deu o que falar ao abaixar a calça para mostrar sua barriga negativa e acabar revelando o bronzeado de sua parte íntima.

Leia também:Gracyanne Barbosa abre exceção inédita para presentear Belo: ''Tentando três anos''

Veja o vídeo de Gracyanne e Belo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa revela no que Belo te incomoda: ''Não me deixa dormir''

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou o que mais lhe incomoda na relação com o cantor Belo. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto e respondeu à questão que mais lhe perturba no dia a dia com o amado.

Após pensar muito e não saber o que responder, a famosa acabou explicando uma situação complicada que vive com o marido. Dando muita risada, Gracyanne Barbosa então revelou que ele perturba seu sono.

"A única coisa que me incomoda, não me deixa dormir à noite, só isso", disse a musa fitness rindo bastante. Belo então se explicou: "Porque eu trabalho muito à noite". "Aí me acorda", reclamou sobre ele a atrapalhar.

Ainda recentemente, Gracyanne Barbosa impressionou ao revelar quantas vezes por semana "faz aquilo" com Belo. Nas últimas semanas, ela surpreendeu o amado com um presente aniversário inusitado.