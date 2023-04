Belo mostra presente inusitado que ganhou de Gracyanne Barbosa: ''Vou usar''

Em seu aniversário, Belo mostra presente personalizado que ganhou da esposa após almoço inédito com ela sem dieta

O aniversário do cantor Belo (49) foi cheio de surpresas preparadas pela esposa, a musa fitness Gracyanne Barbosa (39). Além de ter realizado um desejo que o marido pedia a ela há cerca de três anos, em casa, ela preparou um presente especial.

Após abrir a exceção inédita de furar a dieta e sair para almoçar com o marido, a influenciadora o surpreendeu com um mimo personalizado: um pijama preto cheio de fotos dela em vários momentos ousados.

Mostrando rápido a roupa com a amada, Belo contou que amou a surpresa. "Gente, eu tinha que postar esse presente, eu amei muito a coisa, olha o pijama que minha esposa me deu", exibiu rapidamente as peças.

"O que vocês acham? Olha que linda, ela me ama muito? Coisa mais linda, eu vou usar com muito amor", comentou sobre o pijama estampado com Gracyanne Barbosa.

Veja:

Rainha dos ovos, Gracyanne Barbosa revela nojo de sua marmita: ''Nem sempre é legal''

A musa fitness Gracyanne Barbosa sempre impressiona ao mostrar suas marmitas com vários ovos cozidos. Sem enjoar, ela repete o cardápio da proteína com purê de batata-doce em mais de uma refeição por dia e intriga os internautas com seu gosto diferenciado. Contudo, recentemente, ela admitiu que nem sempre gosta da comida.

Após pegar pesado no treino de musculação de inferiores, a esposa do cantor Belo foi realizar sua refeição pós-treino no carro e acabou tendo uma surpresa indesejada: água em seus ovos. Isso aconteceu porque a marmita estava na lancheira térmica com gelo.

"Um ovinho gelado, bem gelado, com uma água, isso é nojento né? Concordo", falou a influenciadora ao gravar o pote com o alimento e uma água em volta.

Gracyanne Barbosa então admitiu que não é sempre que a refeição é prazerosa. "Nem sempre é legal", escreveu ela ao exibir o estado da comida colocando um emoji verde com vontade de vomitar.