Gracyanne Barbosa abre exceção inédita para presentear Belo: ''Tentando três anos''

Após anos implorando, Gracyanne Barbosa abre exceção e realiza desejo de Belo no aniversário dele; veja

Musa fitness resistente, Gracyanne Barbosa (39) conseguiu quebrar uma das regras de sua rotina para realizar um desejo do cantor Belo (49). Após três anos pedindo, o artista conseguiu ganhar o presente da mulher neste sábado, 22, para comemorar o seu aniversário.

Focada na dieta e acostumada a carregar seus ovos em qualquer lugar, a influenciadora não fura o plano e não come em restaurantes, nem mesmo durante viagens. Contudo, para fazer a felicidade do esposo, ela decidiu atender ao pedido dele e sair para almoçar com o amado.

"Gente, e hoje o dia é especial é mais que especial, por quê? Aniversário do tudão né, sabe qual é o meu presente pra ele? Não é um jato, Virginia, não é um jato. Gente, o meu presente é muito maravilhoso, sabe o que que eu vim? Almoçar com ele", contou Gracyanne brincando sobre a influenciadora Virginia Fonseca (24) ter dado um jatinho para o cantor Zé Felipe (25) nos últimos dias.

Feliz com sua conquista, Belo celebrou o momento inédito. "Consegui no dia do meu aniversário, consegui tirar ela de casa pra almoçar comigo, to tentando uns três anos almoçar no lugar onde eu queria, queria que ela conhecesse também", comemorou ele.

Gracyanne Barbosa então deu risada ao abrir a exceção. "Que horror vão achar que eu sou muito chata, tava me chamando três anos pra vir aqui", disse ela.

Veja:

Rainha dos ovos, Gracyanne Barbosa revela nojo de sua marmita: ''Nem sempre é legal''

A musa fitness Gracyanne Barbosa sempre impressiona ao mostrar suas marmitas com vários ovos cozidos. Sem enjoar, ela repete o cardápio da proteína com purê de batata-doce em mais de uma refeição por dia e intriga os internautas com seu gosto diferenciado. Contudo, recentemente, ela admitiu que nem sempre gosta da comida.

Após pegar pesado no treino de musculação de inferiores, a esposa do cantor Belo foi realizar sua refeição pós-treino no carro e acabou tendo uma surpresa indesejada: água em seus ovos. Isso aconteceu porque a marmita estava na lancheira térmica com gelo.

"Um ovinho gelado, bem gelado, com uma água, isso é nojento né? Concordo", falou a influenciadora ao gravar o pote com o alimento e uma água em volta.

Gracyanne Barbosa então admitiu que não é sempre que a refeição é prazerosa. "Nem sempre é legal", escreveu ela ao exibir o estado da comida colocando um emoji verde com vontade de vomitar.