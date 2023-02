Rainha dos ovos, Gracyanne Barbosa revela nojo de sua marmita: ''Nem sempre é legal''

Musa fitness Gracyanne Barbosa abriu marmita de ovos e mostrou detalhe que a deixou com nojo

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) sempre impressiona ao mostrar suas marmitas com vários ovos cozidos. Sem enjoar, ela repete o cardápio da proteína com purê de batata-doce em mais de uma refeição por dia e intriga os internautas com seu gosto diferenciado. Contudo, nesta quinta-feira, 23, ela admitiu que nem sempre gosta da comida.

Após pegar pesado no treino de musculação de inferiores, a esposa do cantor Belo (48) foi realizar sua refeição pós-treino no carro e acabou tendo uma surpresa indesejada: água em seus ovos. Isso aconteceu porque a marmita estava na lancheira térmica com gelo.

"Um ovinho gelado, bem gelado, com uma água, isso é nojento né? Concordo", falou a influenciadora ao gravar o pote com o alimento e uma água em volta.

Gracyanne Barbosa então admitiu que não é sempre que a refeição é prazerosa. "Nem sempre é legal", escreveu ela ao exibir o estado da comida colocando um emoji verde com vontade de vomitar.

Veja a marmita de Gracyanne Barbosa:

Gracyanne Barbosa mostra tatuagem no bumbum e seduz Belo com proposta ousada

Ao curtir o Carnaval com Belo, Gracyanne Barbosa compartilhou um clique da noite tida no sábado, 18. Em sua rede social, a famosa mostrou uma foto ousada do momento e chamou a atenção.

Quase nua, a musa fitness apareceu de costas ostentando seu bumbum empinado e falou sobre a tatuagem que fez no local com o nome do amado. Brincando sobre estar meio alta após beber, Gracyanne Barbosa fez piada com a situação.

"2 dia de carnaval. Seu nome na minha bunda e minha bunda no seu… Gente o tudão me deu Gin e eu não tive condições de pensar nunca legenda melhor", fez a legenda ousada para o clique de seus glúteos.

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram chocados com o casal. "O álcool trazendo as declarações mais sinceras", divertiram-se os fãs. "Melhor legenda", escreveram outros.