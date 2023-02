Gracyanne Barbosa esclarece briga envolvendo Belo em camarote: ''Assunto encerrado''

Após vídeo de Belo discutindo em camarote vazar, Gracyanne Barbosa se pronunciou esclarecendo se foram expulsos do local

Nos últimos dias, além de chamar a atenção nos camarotes com seus looks ousados, Gracyanne Barbosa (39) acabou acompanhando um desentendimento do esposo, o cantor Belo (48), em um camarote no Rio de Janeiro.

Após ser questionada sobre o ocorrido em sua rede social, a musa fitness resolveu encerrar o assunto esclarecendo o que aconteceu. Ao perguntarem se eles forem expulsos do local, a influenciadora logo negou a suposição.

"Não houve expulsão! Apenas um desentendimento e já foi resolvido. POR FAVOR, parem de acreditar em tudo o que leem!", pediu ela.

Em seguida, ela comentou que não foi do jeito que falaram. "Tem gente que aumenta os fatos e passa adiante uma situação/momento, sem nem ao menos estar presente e saber o que aconteceu", comentou. Por fim, a esposa do cantor escreveu com letras garrafais e em vermelho: "ASSUNTO ENCERRADO!".

Veja o pronunciamento de Gracyanne Barbosa:

Gracyanne Barbosa mostra tatuagem no bumbum e seduz Belo com proposta ousada

Ao curtir o Carnaval com Belo, Gracyanne Barbosa compartilhou um clique da noite tida no sábado, 18. Em sua rede social, a famosa mostrou uma foto ousada do momento e chamou a atenção.

Quase nua, a musa fitness apareceu de costas ostentando seu bumbum empinado e falou sobre a tatuagem que fez no local com o nome do amado. Brincando sobre estar meio alta após beber, Gracyanne Barbosa fez piada com a situação.

"2 dia de carnaval. Seu nome na minha bunda e minha bunda no seu… Gente o tudão me deu Gin e eu não tive condições de pensar nunca legenda melhor", fez a legenda ousada para o clique de seus glúteos.

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram chocados com o casal. "O álcool trazendo as declarações mais sinceras", divertiram-se os fãs. "Melhor legenda", escreveram outros.