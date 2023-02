Gracyanne Barbosa abaixa a calça e revela parte íntima bronzeada

Sem calcinha, Gracyanne Barbosa apareceu em selfie abaixando a calça após seu cardio matinal

Após se destacar nos camarotes com seus looks ousados, Gracyanne Barbosa (39) começou esta quarta-feira, 22, ostentando seu corpaço em casa após fazer seu cardio matinal.

Em seus stories, a esposa do cantor Belo (48) registrou sua barriga sarada e bem suada após o exercício em jejum e chamou a atenção ao exibir sua parte íntima.

Sem calcinha, como de costume, a musa fitness surgiu abaixando a calça de ginástica para ostentar seu abdômen negativo e acabou deixando escapar um pouco da parte íntima.

Adepta ao bronzeado com biquíni de fita, Gracyanne Barbosa exibiu o bronzeado bem marcado que fez para a folia. "Cardio completo", disse ela às 10 da manhã.

Veja a foto de Gracyanne Barbosa abaixando a calça:

Gracyanne Barbosa mostra tatuagem no bumbum e seduz Belo com proposta ousada

Curtindo o Carnaval com Belo, Gracyanne Barbosa compartilhou um clique da noite tida no sábado, 18. Em sua rede social, a famosa mostrou uma foto ousada do momento e chamou a atenção.

Quase nua, a musa fitness apareceu de costas ostentando seu bumbum empinado e falou sobre a tatuagem que fez no local com o nome do amado. Brincando sobre estar meio alta após beber, Gracyanne Barbosa fez piada com a situação.

"2 dia de carnaval. Seu nome na minha bunda e minha bunda no seu… Gente o tudão me deu Gin e eu não tive condições de pensar nunca legenda melhor", fez a legenda ousada para o clique de seus glúteos.

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram chocados com o casal. "O álcool trazendo as declarações mais sinceras", divertiram-se os fãs. "Melhor legenda", escreveram outros.











