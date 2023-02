Quase nua, Gracyanne Barbosa exibe tatuagem no bumbum e faz declaração ousada para Belo

Em clima de Carnaval, Gracyanne Barbosa exibiu bumbum com tatuagem de Belo e fez declaração ousada para o cantor

Curtindo o Carnaval com Belo (48), Gracyanne Barbosa (39) compartilhou um clique da noite que tiveram neste sábado, 18. Em sua rede social, a famosa mostrou uma foto ousada do momento e chamou a atenção.

Quase nua, a musa fitness apareceu de costas ostentando seu bumbum empinado e falou sobre a tatuagem que fez no local com o nome do amado. Brincando sobre estar meio alta após beber, Gracyanne Barbosa fez piada com a situação.

"2 dia de carnaval. Seu nome na minha bunda e minha bunda no seu… Gente o tudão me deu Gin e eu não tive condições de pensar nunca legenda melhor", fez a legenda ousada para o clique de seus glúteos.

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram chocados com o casal. "O álcool trazendo as declarações mais sinceras", divertiram-se os fãs. "Melhor legenda", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, a musa fitness resgatou um clique ousado de seu bumbum em um momento de intimidade com o marido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Sem nada por baixo, GracyanneBarbosa treina glúteos usando macacão branco: ''Queimou''

A musa fitness Gracyanne Barbosa começou a semana de treinos sem brincadeira! Recentemente, a famosa compartilhou vídeos fazendo musculação na academia e chamou muita atenção com seu físico sarado. Nos stories publicados, a esposa do cantor Belo apareceu treinando glúteo até a exaustão e sem fazer corpo mole.

Usando um macacão branco bem colado ao corpo, Gracyanne Barbosa deixou seus músculos saltando na peça e apareceu aparentemente sem roupa íntima para o momento.

"Vamos iniciar nosso treino porque hoje é dia de #bumbumnanuca", avisou ela ao exibir seus glúteos bem desenhados. Após várias séries, ela apareceu sofrendo no chão e passando a mão no local. "Queimou", contou o que estava sentindo se apalpando.