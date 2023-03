Gracyanne Barbosa revela quantas vezes por semana faz sexo: ''37''

Esposa de Belo, Gracyanne Barbosa, foi questionada sobre frequência na cama e surpreendeu com revelação

A esposa do cantor Belo (48), Gracyanne Barbosa (39), abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e resolveu escolher algumas perguntas para responder. Neste domingo, 05, ela divertiu os seguidores ao contar a frequência que faz sexo com o marido.

Divertindo-se com o questionamento, a musa fitness apareceu dando gargalhada e brincou ao falar sobre quantas vezes que vai para a cama com o esposo na semana.

"37, gente, não é a média de todo casal?", debochou Gracyanne Barbosa ao rir muito com a pergunta de um seguidor. Ela ainda escreveu: "Chega, cocei o olho".

Ainda nas últimas semanas, a influenciadora surpreendeu ao revelar um nojo de sua marmita. Acostumada a levar seus ovos para todos os lugares, a famosa teve uma surpresa ao abrir o pote no carro. "Um ovinho gelado, bem gelado, com uma água, isso é nojento né? Concordo", falou na ocasião que ficou com enjoada.

Gracyanne Barbosa fala sobre briga de Belo em camarote no Carnaval

Durante o Carnaval, além de chamar a atenção nos camarotes com seus looks ousados, Gracyanne Barbosa acabou acompanhando um desentendimento do esposo, o cantor Belo, em um camarote no Rio de Janeiro.

Após ser questionada sobre o ocorrido em sua rede social, a musa fitness resolveu encerrar o assunto esclarecendo o que aconteceu. Ao perguntarem se eles forem expulsos do local, a influenciadora logo negou a suposição.

"Não houve expulsão! Apenas um desentendimento e já foi resolvido. POR FAVOR, parem de acreditar em tudo o que leem!", pediu ela.

Em seguida, ela comentou que não foi do jeito que falaram. "Tem gente que aumenta os fatos e passa adiante uma situação/momento, sem nem ao menos estar presente e saber o que aconteceu", comentou. Por fim, a esposa do cantor escreveu com letras garrafais e em vermelho: "ASSUNTO ENCERRADO!".