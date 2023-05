Gracyanne Barbosa abaixa a calça e revela bronzeado em parte íntima

Sem calcinha, Gracyanne Barbosa abaixa a calça após cardio e revela marquinha da intimidade

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) chamou a atenção ao mostrar mais um momento de sua rotina matinal. Nesta quarta-feira, 17, a famosa compartilhou o clique do seu famoso cardio logo ao acordar e chamou a atenção ao surgir abaixando a calça.

Na selfie ousada, a esposa do cantor Belo (49) exibiu seu corpo sarado bem suado e impressionou não apenas com sua boa forma intensa, mas também ao exibir seu bronzeado feito com biquíni de fita.

Ao tirar a calça, Gracyanne Barbosa revelou não estar usando calcinha e quase mostrou demais. Ela ostentou sua marquinha até da parte íntima. "Cardio", falou sobre ter completado o exercício aeróbico.

Ainda recentemente, a influenciadora chocou ao exibir seu corpo muito desenhado. Os internautas ficaram perplexos com sua definição e até falaram que ela precisa ser estudada.

Veja a selfie ousada de Gracyanne Barbosa:

Gracyanne Barbosa revela no que Belo te incomoda: ''Não me deixa dormir''

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou o que mais lhe incomoda na relação com o cantor Belo. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto e respondeu à questão que mais lhe perturba no dia a dia com o amado.

Após pensar muito e não saber o que responder, a famosa acabou explicando uma situação complicada que vive com o marido. Dando muita risada, Gracyanne Barbosa então revelou que ele perturba seu sono.

"A única coisa que me incomoda, não me deixa dormir à noite, só isso", disse a musa fitness rindo bastante. Belo então se explicou: "Porque eu trabalho muito à noite". "Aí me acorda", reclamou sobre ele a atrapalhar.

Ainda recentemente, Gracyanne Barbosa impressionou ao revelar quantas vezes por semana "faz aquilo" com Belo. Nas últimas semanas, ela surpreendeu o amado com um presente aniversário inusitado.