Gracyanne Barbosa choca ao exibir músculos muito desenhados: ''Tem que ser estudada''

Fazendo exercícios quase sem roupa, Gracyanne Barbosa choca ao deixar músculos definidos à mostra

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) chocou ao exibir seu corpo mais definido do que nunca! Nesta quinta-feira, 11, a famosa entrou no clima de tbt da rede social e resgatou um vídeo treinando abdômen na academia de casa.

No registro feito há um tempo, a esposa do cantor Belo (49) surgiu exercitando os músculos da barriga e impressionou ao deixar suas curvas saradas à mostra. Usando apenas um conjuntinho micro, Gracyanne Barbsoa surgiu em ação.

"#tbt desse treino que amo #abs. Alice pequena, quem lembra?", falou ela sobre o vídeo feito quando a neta era menor.

Nos comentários da publicação, os internautas logo se mostraram admirados com a musa, que esbanjou seu corpo todo desenhado. "Vou te falar... você não é desse planeta, você tem que ser estudada. Que execução, que perfeição, que força, técnica", disseram. "Que corpo lindo", elogiaram outros ao verem os músculos marcados da famosa.

Ainda nesta quinta-feira, 11, Gracyanne Barbosa chocou ao fazer um alongamento ousado na companhia de seu cachorrinho. Abrindo as pernas no limite, ela chamou a atenção ao abrir também os seus glúteos.

Veja o vídeo de Gracyanne Barbosa treinando abdômen:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa revela no que Belo te incomoda: ''Não me deixa dormir''

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou o que mais lhe incomoda na relação com o cantor Belo. No domingo, 23, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto e respondeu à questão que mais lhe perturba no dia a dia com o amado.

Após pensar muito e não saber o que responder, a famosa acabou explicando uma situação complicada que vive com o marido. Dando muita risada, Gracyanne Barbosa então revelou que ele perturba seu sono.

"A única coisa que me incomoda, não me deixa dormir à noite, só isso", disse a musa fitness rindo bastante. Belo então se explicou: "Porque eu trabalho muito à noite". "Aí me acorda", reclamou sobre ele a atrapalhar.

Ainda recentemente, Gracyanne Barbosa impressionou ao revelar quantas vezes por semana "faz aquilo" com Belo. Nas últimas semanas, ela surpreendeu o amado com um presente aniversário inusitado.