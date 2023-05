De micro shorts, Gracyanne Barbosa abre todo o bumbum e choca com posição impressionante

Com a perna aberta no limite, Gracyanne Barbosa choca com alongamento ousado ao lado de seu cachorrinho

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) chocou ao exibir mais um momento de seu alongamento do dia. Acostumada a compartilhar as posições quase impossíveis em sua rede social, nesta quinta-feira, 11, a famosa não apenas impressionou, mas também divertiu ao mostrar a habilidade ao lado de um de seus cachorrinhos.

No vídeo publicado nos stories, a esposa do cantor Belo (49) apareceu abrindo as pernas no limite e o pet, cheio de fofura, foi acompanhando a dona, deitando de barriga para cima e fazendo charme para captar a atenção dela.

Usando um look fitness ousado, composto por top e micro shorts, Gracyanne Barbosa apareceu esticando suas curvas musculosas com bastante intensidade e quase sem nenhuma dificuldade.

"Eu e Thorzinho no flex", disse a influenciadora ao aparecer praticamente deitada no chão com o filho de quatro patas. "Junto com a mamãe", falou ela sobre o cãozinho.

Veja o alongamento de Gracyanne Barbosa com seu cachorrinho:

Gracyanne Barbosa revela no que Belo te incomoda: ''Não me deixa dormir''

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou o que mais lhe incomoda na relação com o cantor Belo. No domingo, 23, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto e respondeu à questão que mais lhe perturba no dia a dia com o amado.

Após pensar muito e não saber o que responder, a famosa acabou explicando uma situação complicada que vive com o marido. Dando muita risada, Gracyanne Barbosa então revelou que ele perturba seu sono.

"A única coisa que me incomoda, não me deixa dormir à noite, só isso", disse a musa fitness rindo bastante. Belo então se explicou: "Porque eu trabalho muito à noite". "Aí me acorda", reclamou sobre ele a atrapalhar.

Ainda recentemente, Gracyanne Barbosa impressionou ao revelar quantas vezes por semana "faz aquilo" com Belo. Nos últimos dias, ela surpreendeu o amado com um presente aniversário inusitado.