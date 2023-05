Belo esconde a intimidade de Gracyanne Barbosa em foto ousada do casal

Gracyanne Barbosa relembra ensaio fotográfico com o marido, Belo, e ostenta seu corpo musculoso

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) elevou a temperatura das redes sociais ao relembrar a foto de um ensaio fotográfico ousado ao lado do marido, o cantor Belo (49). Em clima de recordação no Instagram, ela postou um TBT de quando o amado a ajudou a esconder sua intimidade na hora do clique.

Na imagem, a morena apareceu só de calcinha mínima e sentada na cama. O amado apareceu atrás dela e com as mãos em seus seios. “TBT com meu tudão”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal. “Lindos demais”, disse um seguidor. “Esse Belo é sortudo”, declarou outro. “Para tudo, que casalzão”, escreveu mais um.

Gracyanne Barbosa exibe o bumbum em alongamento

Há poucos dias, a musa fitness Gracyanne Barbosa (39) impressionou seus seguidores ao colocar o corpo sarado para jogo em um alongamento ousado na academia. Ela publicou um vídeo com o seu exercício ousado e chamou a atenção dos fãs com a sua flexibilidade na hora da atividade.

A esposa do cantor Belo (49) surgiu com shorts mínimo e impressionou ao se dobrar ao meio para demonstrar sua flexibilidade. Quase mostrando demais na pose ousada, ela ficou com o bumbum pro céu. “Treinando flex seis vezes por semana, porque, se depender da minha genética, a única que serei é doida e enraivada”, brincou ela.