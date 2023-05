Gracyanne Barbosa coloca o bumbum pro céu e choca com elasticidade

Gracyanne Barbosa se dobra ao meio para alongamento ousado: 'Doida e enraivada'

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) impressionou seus seguidores ao colocar o corpo sarado para jogo em um alongamento ousado na academia. Nesta terça-feira, 9, a musa publicou um vídeo com o seu exercício ousado e chamou a atenção dos fãs com a sua flexibilidade na hora da atividade.

A esposa do cantor Belo (49) surgiu com shorts mínimo e impressionou ao se dobrar ao meio para demonstrar sua flexibilidade. Quase mostrando demais na pose ousada, ela ficou com o bumbum pro céu.

“Treinando flex seis vezes por semana, porque, se depender da minha genética, a única que serei é doida e enraivada”, brincou ela.

Nos comentários, os fãs comentaram sobre a pose ousada da musa. “Essa deusa não tem osso no corpo”, declarou um seguidor. “Misericórdia”, escreveu outro. “Se faço isso, chama o SAMU”, afirmou mais um.

Gracyanne Barbosa dá beijão no marido em novo vídeo

A musa fitness Gracyanne Barbosa e o cantor Belosurgiram no maior clima de pegação nas redes sociais. Os dois trocaram um beijão de língua no maior estilo de 'desentupidor de pia' na frente das câmeras durante um dia ao ar livre.

O casal demonstrou o carinho e o amor que sentem um pelo outro enquanto estavam apenas de biquíni e sunga na área exter na da casa deles.

Nas redes sociais, os fãs se derreteram em elogios para eles. “Maravilhosa é ela, e essa sintonia hein”, disse um seguidor. “É muito amor nesta imagem”, afirmou outro. “Casalzão lindo”, declarou mais um.