Belo dá beijão de língua na esposa, Gracyanne Barbosa, em novo vídeo

Gracyanne Barbosa eleva a temperatura das redes sociais ao exibir vídeo de beijo no estilo de 'desentupidor de pia' que recebeu do marido, Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa e o cantor Belo surgiram no maior clima de pegação neste sábado, 1º, nas redes sociais. Os dois trocaram um beijão de língua no maior estilo de 'desentupidor de pia' na frente das câmeras durante um dia ao ar livre.

O casal demonstrou o carinho e o amor que sentem um pelo outro enquanto estavam apenas de biquíni e sunga na área exter na da casa deles.

Nas redes sociais, os fãs se derreteram em elogios para eles. “Maravilhosa é ela, e essa sintonia hein”, disse um seguidor. “É muito amor nesta imagem”, afirmou outro. “Casalzão lindo”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa fala de sua marmita

A musa fitness Gracyanne Barbosa sempre impressiona ao mostrar suas marmitas com vários ovos cozidos. Sem enjoar, ela repete o cardápio da proteína com purê de batata-doce em mais de uma refeição por dia e intriga os internautas com seu gosto diferenciado. Contudo, ela admitiu que nem sempre gosta da comida.

Após pegar pesado no treino de musculação de inferiores, a esposa do cantor Belofoi realizar sua refeição pós-treino no carro e acabou tendo uma surpresa indesejada: água em seus ovos. Isso aconteceu porque a marmita estava na lancheira térmica com gelo.

"Um ovinho gelado, bem gelado, com uma água, isso é nojento né? Concordo", falou a influenciadora ao gravar o pote com o alimento e uma água em volta.