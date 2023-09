Giovanna Ewbank revela como foi comemoração de seu aniversário: ''Lindo''

Em fotos, Giovanna Ewbank revela como foi seu aniversário de 37 anos ao lado da família

A apresentadora Giovanna Ewbank comemorou seu aniversário de 37 anos nesta quinta-feira, 14, mas só mostrou como foi a comemoração um dia após a data por estar aproveitando muito o momento especial com a família.

Tentando resumir a celebração íntima que teve com o marido, Bruno Gagliasso, com o irmão, Gian Luca Ewbank, e os três filhos, Titi, de 10 anos, Bless, de oito anos, e Zyan, de 3 anos, em algumas fotos, a loira encantou ao revelar um pouco de sua vida longe dos holofotes. Em um barco, ela apareceu curtindo o mar do Rio de Janeiro com seus amados.

"Obrigada, obrigada, obrigada. Apenas agradeço a Deus pela minha família, amigos e amores dessa vida! Muito obrigada por tantas mensagens lindas, vocês são demais e fazem parte disso tudo! Vocês sabem né? E me desculpem se não respondi nada ontem tá? É que eu estava ocupada com o que mais queria estar no dia do meu aniversário, ocupada nadando no fundo do mar (sim, meu pedido de aniversário foi estar o dia todo no meio do mar e off-line), ocupada com a minha família que é prioridade na minha vida, e ocupada recebendo MUITO AMOR! O meu dia foi exatamente como imaginei. LINDO! Tenho muitos registros, mas obviamente não cabem todos em um rolo só, rsrs, porque é amor que transborda… vou postando aos poucos! AMO VOCÊS", contou ela como foi seu aniversário.

Ainda nos últimos dias, Giovanna Ewbank compartilhou cliques com Bruno Gagliasso e os filhos na propriedade luxuosa da família em Paraíba do Sul. É bom lembrar que ela ficou assumida após passar por uma cirurgia.

Giovanna Ewbank revela detalhes de cirurgia

A apresentadora Giovanna Ewbank revelou qual foi a cirurgia que realizou recentemente. Ela citou nas redes sociais que fez uma operação e, agora, ela explicou o que aconteceu. A estrela contou que fez um procedimento no nariz para corrigir o desvio de septo, remover a carne esponjosa e ainda efetuou uma pequena mudança estética na ponta do nariz .

Em vídeo nas redes sociais, ela apareceu com o curativo no nariz e com hematomas no rosto. A artista explicou que a cirurgia foi algo funcional para melhorar a sua respiração e que o pós-operatório não foi fácil, já que ela enfrentou dificuldade para respirar nos primeiros dias.

“Desde ontem muita gente está perguntando o que aconteceu, que cirurgia ela fez, porque eu postei a foto no hospital e postei ontem dizendo que passei por uma cirurgia e que estou com algumas questões de crise de ansiedade. Eu vim explicar. Eu estou muito bem. Inclusive, hoje, pela primeira vez em alguns anos eu estou conseguindo respirar com o meu nariz. Eu passei por uma cirurgia que, teoricamente, é uma cirurgia simples, que é de desvio de septo e retirada da carne esponjosa. Eu já tinha retirado a carne esponjosa há 10 anos e voltei a respirar bem. E depois a carne esponjosa volta. De uns cinco anos para cá, a minha respiração voltou a ficar ruim e nos últimos anos ficou inviável. Eu estava tendo apineia, que é quando você para de respirar no meio do sono. Acordei muitas vezes com falta de ar e quando acorda você está com a garganta seca, querendo respirar", disse ela.

E completou: "Eu já sabia que precisava fazer a cirurgia de desvio de septo há alguns anos, desde que fiz a primeira cirurgia, mas eu tinha muito medo do pós, que diziam ser muito chatinho. E fato é. Uma das piores coisas que já passei na vida. Esses últimos quatro dias foram perturbadores, eu fiquei sem respirar real, quatro noites sem dormir. Hoje é o primeiro dia desde que fiz a cirurgia, que foi no dia 3, que eu consegui respirar. Estou bem, está tudo certo".