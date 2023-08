Giovanna Ewbank compartilha clique encantador do filho Bless: "Realeza"

Giovanna Ewbank se derrete com filho Bless e compartilha fotos que encantaram a internet com a beleza; confira!

Nesta sexta-feira, 11, a apresentadora Giovanna Ewbank encantou seu público com novas fotos compartilhadas em suas redes sociais. A esposa de Bruno Gagliasso se derreteu por seu filho do meio, Bless, de 8 anos.

No Instagram, a mãezona se publicou uma sequência de cliques do pequeno Bless. O garoto aparece todo estiloso na sessão de fotos, com direito a moletom e touca vermelha. Naturalmente, ele posa para a câmera e surpreende com sua beleza.

"(MEU GRUPO PEDIU). E eu não consigo me acostumar com a beleza e realeza do meu filho! Olha esse carão que ele faz! É muita potência e confiança afffffff", escreveu Ewbank na legenda da publicação, com direito a emojis de carinha apaixonada.

E é claro que os amigos da mãezona não deixaram de enaltecer Bless nos comentários. "Muito lindo!", disse a atriz Mariana Ximenez. "Lindo lindo", escreveu Fernanda Paes Leme, apresentadora do podcast Quem Pode, Pod ao lado de Ewbank.

Os seguidores da musa também rasgaram elogios. "Perfeição existe e o Bless é a prova disso!", escreveu fã. "Ele é surreal!", disse outro. "Modelo lindo", disparou mais um. "Ele tá muito grande, muito lindo!" apontou admirador. "Aquele arzinho de modelo", disse outro.

Confira a publicação:

Giovanna Ewbank revela preocupação com o filho caçula

Bless não foi o único filho que encantou os seguidores de Giovanna Ewbank esta semana. Na última quarta-feira, 9, a apresentadora compartilhou novas fotos do filho caçula, Zyan, de três anos. Ao abrir sua intimidade, a famosa mostrou que seu herdeiro mais novo, fruto de sua relação com Bruno Gagliasso, anda aprontando em casa.

Nos registros cheios de fofura do menino, ele apareceu curtindo sua fase de "faz de conta" e surgiu vestido com fantasias. Zyan então apareceu com máscaras de diversos super-heróis, fingindo ser os personagens que tanto adora. Contudo, essa obsessão está trazendo preocupações para a mamãe.

"A última semana do Super Zyan foi assim. Tô começando a ficar preocupada, kkkkkkk ele já não fica mais sem máscara de super-heróis e não quer que chamem ele de Zyan. Alguma mãe aqui pra compartilhar da mesma situação?", falou ela sobre o comportamento do caçulinha.

Além de Zyan, a apresentadora e Buno Gagliasso são pais de Titi, de 10 anos, e Bless, de oito, ambos adotados durante viagem que eles fizeram para o continente africano.