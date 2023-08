Giovanna Ewbank revela preocupação com o filho caçula: ''Não fica mais sem''

Apresentadora Giovanna Ewbank revela preocupação com Zyan ao mostrar nova mania do pequeno

A apresentadora Giovanna Ewbank encantou ao compartilhar novas fotos do filho caçula, Zyan, de três anos. Nesta quarta-feira, 09, a famosa abriu sua intimidade e mostrou o que o herdeiro mais novo dela com Bruno Gagliasso anda aprontando, inclusive, ela revelou uma preocupação com o garoto.

Nos registros cheios de fofura do menino, ele apareceu curtindo sua fase de "faz de conta" e surgiu vestido com fantasias. Zyan então apareceu com máscaras de diversos super-heróis, fingindo ser os personagens.

"A última semana do Super Zyan foi assim. Tô começando a ficar preocupada, kkkkkkk ele já não fica mais sem máscara de super-heróis e não quer que chamem ele de Zyan. Alguma mãe aqui pra compartilhar da mesma situação?", falou ela sobre o comportamento do caçulinha.

É bom lembrar que o aniversário de Zyan deste ano teve o tema de super-heróis. O festão aconteceu no Rio de Janeiro e além da decoração inspirada nos personagens, ele contou com a presença com profissionais vestidos para interagirem com os convidados.

Além de Zyan, a apresentadora e Buno Gagliasso são pais de Titi, de 10 anos, e Bless, de oito, ambos adotados durante viagem que eles fizeram para o continente africano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank explica motivo de 'sumiço': 'Passei por uma cirurgia'

A apresentadora Giovanna Ewbank surpreendeu seus fãs ao contar sobre o que está acontecendo em sua vida pessoal nos últimos dias. Ela contou que passou por um procedimento cirúrgico recentemente, mas não deu detalhes do que aconteceu, além de estar se cuidando contra as crises de ansiedade.

O assunto surgiu quando um fã perguntou: “Por que ficou sumida uns dias? Você está doente?”. E ela respondeu: “Gente, eu não fiquei sumida, não, só não apareci tanto por aqui porque estou em São Paulo. Passei por uma cirurgia que logo falo para vocês. Fiquei dodói e como eu tenho conversado aqui com vocês, estou me cuidando das crises de ansiedade que venho tendo com mais frequência”.

Em outro momento, Giovanna Ewbank foi questionada se está grávida novamente após mostrar uma foto da barriga e ela negou. “Por causa dessa foto? Você é a terceira pessoa que me pergunta isso. Mas, não, não estou, e pretendo ficar um tempo sem engravidar viu... 3 filhos, uma carreira, 10 cachorros, um marido, já dão muito trabalho”, afirmou.