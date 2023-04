Giovanna Ewbank se explica após filho revelar que quer voltar para a África: "Orgulhosa"

Giovanna Ewbank se explica nas redes sociais e rebate críticas após a declaração viralizar

Sempre sincera com seus fãs, a apresentadora Giovanna Ewbank se pronunciou na noite desta quinta-feira, 6, após uma declaração do filho viralizar. É que Bless revelou publicamente o desejo de voltar para a África.

Em um longo texto, ela disse que esse não é só uma vontade do pequeno, mas de toda a família. "Esse é um desejo de todos nós, afinal o Malawi faz parte da minha história também, foi lá que nos tornamos pais, nos encontramos e nos reconhecemos. Enquanto não voltamos, cercamos nossos filhos de lembranças, vídeos de nossas vivências por lá... e sempre de muita referência", declarou ela.

A esposa de Bruno Gagliasso então mandou um recado para aqueles que a criticaram. "Aos julgadores: não me surpreende nem um pouco meu filho dizer que gostaria de voltar ao Malawi. Isso me deixa orgulhosa. O que me surpreende é a profundidade, a sensibilidade dele. Como a ancestralidade é potente e está explícita nessa fala e isso jamais vou conseguir compreender…", disse.

Orgulhosa do herdeiro, ela ainda exaltou a sensibilidade que ele demonstrou. "Bless estava jogando quando pergunto qual superpoder ele queria ter. Além de querer lembrar mais de sua origem, o que é supernormal, ele fala da cura. Qual criança escolheria esse sendo fãs de tantos super-heróis como ele é? Por que não o de voar? Ser invisível? Sim. Esse é o meu filho!!!", escreveu Giovanna.

No último episódio do Vida no Rancho o Bless me conta que gostaria de ter um superpoder: voltar no tempo. E para onde? Para África. Esse é um assunto recorrente na nossa casa. Sempre vamos ao Malawi, paramos na pandemia mas em breve estaremos de novo no país dos nossos filhos (+) — Giovanna Ewbank (@gioewbank) April 7, 2023



Giovanna Ewbank revela síndrome de filho

Giovanna Ewbank surpreendeu ao contar que descobriu que Bless tem uma síndrome sensorial, que faz com que ele tenha os sentidos mais aguçados. Em um episódio do podcast Quem Pode, Pod, ela explicou que percebeu alguns sinais no herdeiro e foi em busca de ajuda médica.

“Bless nunca gostou de muito barulho, nunca gostou muito de brincadeiras com muitas crianças, com muito empurra-empurra, gritaria. Ele começou a ficar muito aéreo, fazendo algumas coisas que eu achava um pouco estranhas. Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo. […] Eu comecei a procurar vários médicos, que disseram: 'não, ele não tem nenhum grau de autismo'. Até que eu encontrei uma médica em São Paulo que diagnosticou uma síndrome sensorial no meu filho. Que é o quê? Ele ouve mais, ele sente mais o tato que nós todos, e mais cheiros também”, compartilhou.