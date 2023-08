Giovanna Ewbank explica motivo de 'sumiço': 'Passei por uma cirurgia'

Giovanna Ewbank é questionada sobre 'sumiço' das redes sociais e revela o que está acontecendo em sua vida pessoal

A apresentadora Giovanna Ewbank surpreendeu seus fãs ao contar sobre o que está acontecendo em sua vida pessoal nos últimos dias. Ela contou que passou por um procedimento cirúrgico recentemente, mas não deu detalhes do que aconteceu, além de estar se cuidando contra as crises de ansiedade.

O assunto surgiu quando um fã perguntou: “Por que ficou sumida uns dias? Você está doente?”. E ela respondeu: “Gente, eu não fiquei sumida, não, só não apareci tanto por aqui porque estou em São Paulo. Passei por uma cirurgia que logo falo para vocês. Fiquei dodói e como eu tenho conversado aqui com vocês, estou me cuidando das crises de ansiedade que venho tendo com mais frequência”.

Em outro momento, Giovanna Ewbank foi questionada se está grávida novamente após mostrar uma foto da barriga e ela negou. “Por causa dessa foto? Você é a terceira pessoa que me pergunta isso. Mas, não, não estou, e pretendo ficar um tempo sem engravidar viu... 3 filhos, uma carreira, 10 cachorros, um marido, já dão muito trabalho”, afirmou.

Ciúmes do marido

Há pouco tempo, a apresentadora Giovanna Ewbank entrevistou Cleo Pires em seu Podcast, o ‘Quem Pode, Pod’. Mas a loira pegou todos de surpresa ao revelar que morria de ciúme da atriz. É que a morena já teve um breve caso com o marido de Gio, o ator Bruno Gagliasso, antes deles se casarem.

"Você já namorou o Bruno, né?", ela disparou. A convidada não fugiu do assunto, mas explicou que não foi um relacionamento: "Não namorei, a gente ficou", esclareceu a situação com Gagliasso. Mas Giovanna não mudou de assunto: "O Bruno deu um cachorrinho para ela!", denunciou enquanto dava risada.

Gioh também lembrou que Cleo presenteou seu marido com uma mala de grife: "Eu uso a mala até hoje! É linda. Inclusive, eu tive ódio dessa mala por anos, hoje em dia, eu olho e penso: 'Ah, vamos lá, Cleo'", ela brincou ao relatar seu ciúme. "Hoje em dia, a gente ri. Hoje, eu tenho mais segurança. Eu era muito insegura", explicou a loira.