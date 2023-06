Giovanna Ewbank mostra detalhes da festa luxuosa da filha, Titi

Titi, filha de Giovanna Ewbank Bruno Gagliasso, ganhou uma festa luxuosa para comemorar seu aniversário de 10 anos

Giovanna Ewbank usou as redes sociais neste domingo, 25, para mostrar os detalhes da festa luxuosa de aniversário da filha mais velha, Titi. A menina, fruto de seu relacionamento com o ator Bruno Gagliasso, completou 10 anos no último dia 20.

Nos Stories do Instagram, a atriz e apresentadora compartilhou diversas imagens da decoração da festa, que teve como tema A Família Addams. O local do evento contou com diversas mãozinhas espalhadas pelo ambiente, e outros objetos que fazem referência ao filme.

A aniversariante surgiu fantasiada como a personagem Wandinha, com um vestido preto com gola branca e uma bota. Ela posou fazendo carão ao lado de seu bolo. A mamãe coruja ainda mostrou Titi e uma amiguinha se divertindo em uma tirolesa.

Mais cedo, Ewbank postou um vídeo em que ela, Gagliasso, a aniversariante e os irmãos, Bless e Zyan, apareceram fantasiados como os integrantes da Família Addams. "Vocês estão preparados? Hoje é dia de festa da Titi Addams e a Família Ewbank Gagliasso já entrou no clima", disse a mãe coruja.

Confira os detalhes da festa:

Homenagem dos papais

No dia 20 de junho, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank comemoraram o aniversário de 10 anos da filha nas redes sociais. O ator compartilhou um vídeo recordando alguns momentos com a herdeira, quando ela era mais nova, e prestou uma linda homenagem, lembrando que ela foi a responsável por ele ser se tornar pai.

"Minha filhinha amorosa tá virando pré-adolescente! Como o tempo passa… Meu amor você me ensinou tudo! O papai 'louco' vai estar sempre ao seu lado e fazendo de tudo para te ver sorrir", declarou o artista na legenda da publicação.

Já Giovanna compartilhou alguns cliques da herdeira e emocionou ao fazer uma declaração sobre o relacionamento que tem com a menina, adotada durante uma viagem realizada com o esposo no Malawi, na África. "Hoje a minha rainha faz 10 anos! E quando eu digo 'minha rainha' é no sentido mais amplo da palavra. [...] Agradeço todos os dias por ter sido escolhida para ser a sua mãe minha filha, minha doce Títi. E a única coisa que peço aos deuses é que você continue sendo essa menina cheia de luz, amor e empatia ao próximo, é muita sorte a minha tê-la na minha vida meu amor! TE AMO TE AMO TE AMO! Ah, agora um pedido ao tempo… dá pra ir mais devagar?".

