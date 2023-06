Com vídeo antigo, Bruno Gagliasso encanta ao comemorar aniversário da filha: "Me ensinou tudo"

Titi, a filha mais velha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, completou 10 anos de vida nesta terça-feira, 20

Dia de comemoração na casa da família Ewbank Gagliasso! Titi, a filha mais velha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank está completando 10 anos de vida, e o papai coruja fez questão de comemorar a data na internet.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou um vídeo recordando alguns momentos com a herdeira, quando ela era mais nova, e prestou uma linda homenagem, lembrando que ela foi a responsável por ele ser se tornar pai.

"Minha filhinha amorosa tá virando pré-adolescente! Como o tempo passa… Meu amor você me ensinou tudo! O papai 'louco' vai estar sempre ao seu lado e fazendo de tudo para te ver sorrir", declarou o artista na legenda da publicação.

Além de Bruno, Giovanna também fez questão de homenagear a filha nas redes sociais. A apresentadora compartilhou alguns cliques da herdeira e emocionou ao fazer uma declaração sobre o relacionamento que tem com a menina, adotada durante uma viagem realizada com o esposo no Malawi, na África.

"Hoje a minha rainha faz 10 anos! E quando eu digo 'minha rainha' é no sentido mais amplo da palavra. Sim. Porque há exatamente 9 anos, desde o nosso primeiro encontro físico, é ela quem rege a minha vida, ilumina os meus sentimentos, e guia os meus passos. Tudo é por ela e pra ela!", começou.

E completou: "[...] Agradeço todos os dias por ter sido escolhida para ser a sua mãe minha filha, minha doce Títi. E a única coisa que peço aos deuses é que você continue sendo essa menina cheia de luz, amor e empatia ao próximo, é muita sorte a minha tê-la na minha vida meu amor! TE AMO TE AMO TE AMO! Ah, agora um pedido ao tempo… dá pra ir mais devagar?".

