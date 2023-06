Ela cresceu! Filha de Giovanna Ewbank completa 10 anos: 'Passou rápido'

Filha de Giovanna Ewbank e Bruna Gagliasso, Titi, celebra 10 anos e apresentadora emociona ao relembrar história com a herdeira

A filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gaglisso, Titi, está completando 10 anos nesta terça-feira, 20. Em sua rede social, a apresentadora compartilhou alguns cliques da herdeira e emocionou ao fazer uma declaração sobre o relacionamento que tem com a menina, adotada há nove anos durante uma viagem realizada com o esposo no Malawi, na África.

"Hoje a minha rainha faz 10 anos! E quando eu digo “minha rainha” é no sentido mais amplo da palavra. Sim. Porque há exatamente 9 anos, desde o nosso primeiro encontro físico, é ela quem rege a minha vida, ilumina os meus sentimentos, e guia os meus passos. Tudo é por ela e pra ela!", falou sobre a primeira vez que viu a herdeira.

Giovanna Ewbank então explicou o o nome da jovem. "CHISSOMO, significa GRAÇA DIVINA. E sim, foi ela quem chegou mudando tudo e todos, agraciando a minha vida e todos ao meu redor, foi através dela que pude descobrir o verdadeiro amor, e o real significado da palavra “alma gêmea” e assim pude viver a calma e plenitude de vivenciar um dia de cada vez, curtindo cada segundo, cada sorriso, cada olhar, e cada abraço da minha filha (que preciso dizer, é o melhor abraço do mundo)", falou.

A esposa de Bruno então finalizou: "Agradeço todos os dias por ter sido escolhida para ser a sua mãe minha filha, minha doce Títi. E a única coisa que peço aos deuses é que você continue sendo essa menina cheia de luz, amor e empatia ao próximo, é muita sorte a minha tê-la na minha vida meu amor! TE AMO TE AMO TE AMO! Ah, agora um pedido ao tempo… dá pra ir mais devagar?".

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os registros de Titi e celebram seu aniversário. "Nosso como passou rápido", disseram ao verem a menina crescida. "Que linda! Como cresceu", exclamaram outros.

Giovanna Ewbank (36) recebeu a humorista Dani Calabresa (41) em seu podcast, o Quem Pode, Pod, e durante a conversa, relembrou um pouco sobre a traição de seu marido, o ator Bruno Gagliasso (41).

Dani fez questão de elogiar a decisão de Gioh de perdoar o ator. “Eu achei lindo você perdoar, achei maduro. Você me inspirou em fazer uma coisa que eu não sei se eu faria”, declarou a humorista durante o bate-papo. A apresentadora, então, relembrou como tudo aconteceu, quando tinha apenas três anos de relacionamento. “A gente tem que experimentar tentar [perdoar]”, comentou.

“É natural a gente passar por processos num relacionamento, errar para aprender, para acertar. Todos esses processos são aprendizados para que a gente seja o que a gente é”, afirmou a apresentadora, reforçando que, se não tivesse passado por tudo isso, provavelmente não teria um relacionamento leal com o ator nos dias de hoje. “Tudo é um processo”, disparou.

Gioh ainda relembrou que, quando a traição aconteceu, ela sentiu raiva do marido. “No início eu queria que o avião caísse com ele dentro, não estava nem aí”, comentou. A apresentadora ainda completa revelando que depois de um tempo se permitiu reorganizar seus sentimentos, entendendo que ela e Bruno tinham uma história verdadeira de amor.