Giovanna Ewbank fica aos prantos e é flagrada pelo marido, Bruno Gagliasso

Bruno Gagliasso expõe Giovanna Ewbank chorando muito em novo vídeo: 'Buscar minha senhora'

O ator Bruno Gagliasso flagrou um momento inusitado de sua esposa, a apresentadora Giovanna Ewbank, na última sexta-feira, 26. Ele contou que foi buscar a amada e a filha, Titi, no cinema e encontrou as duas aos prantos.

Elas se emocionaram com o filme live-action da Pequena Sereia e não seguraram as lágrimas. O flagra foi feito em um cinema e ele compartilhou com seus seguidores. Ela tentou impedir o marido de compartilhar o vídeo porque achou que estava chorando 'feio', mas ele exibiu a imagem mesmo assim.

"Meu povo, eu vim buscar minha senhora aqui no Quem Pode, Pod, e aí, a gente estava conversando sobre ‘A Pequena Sereia’, então eu vou colocar um vídeo, ela e minha filha emocionadas’", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Giovanna Ewbank relembra traição

Em um episódio do podcast Quem Pode, Pod, Giovanna Ewbank relembrou uma traição no relacionamento com Bruno Gagliasso. “É natural a gente passar por processos num relacionamento, errar para aprender, para acertar. Todos esses processos são aprendizados para que a gente seja o que a gente é”, afirmou a apresentadora, reforçando que, se não tivesse passado por tudo isso, provavelmente não teria um relacionamento leal com o ator nos dias de hoje. “Tudo é um processo”, disparou.

Gioh ainda relembrou que, quando a traição aconteceu, ela sentiu raiva do marido. “No início eu queria que o avião caísse com ele dentro, não estava nem aí”, comentou. A apresentadora ainda completa revelando que depois de um tempo se permitiu reorganizar seus sentimentos, entendendo que ela e Bruno tinham uma história verdadeira de amor.