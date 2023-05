Giovanna Ewbank recorda traição de Bruno Gagliasso: ‘Natural’

Apresentadora Giovanna Ewbank comenta sobre traição e perdão em conversa com Dani Calabresa em podcast

Nesta terça-feira, 23, a apresentadora e atriz Giovanna Ewbank (36) recebeu a humorista Dani Calabresa (41) em seu podcast, o Quem Pode, Pod, e durante a conversa, relembrou um pouco sobre a traição de seu marido, o ator Bruno Gagliasso (41).

Dani fez questão de elogiar a decisão de Gioh de perdoar o ator. “Eu achei lindo você perdoar, achei maduro. Você me inspirou em fazer uma coisa que eu não sei se eu faria”, declarou a humorista durante o bate-papo. A apresentadora, então, relembrou como tudo aconteceu, quando tinha apenas três anos de relacionamento. “A gente tem que experimentar tentar [perdoar]”, comentou.

“É natural a gente passar por processos num relacionamento, errar para aprender, para acertar. Todos esses processos são aprendizados para que a gente seja o que a gente é”, afirmou a apresentadora, reforçando que, se não tivesse passado por tudo isso, provavelmente não teria um relacionamento leal com o ator nos dias de hoje. “Tudo é um processo”, disparou.

Gioh ainda relembrou que, quando a traição aconteceu, ela sentiu raiva do marido. “No início eu queria que o avião caísse com ele dentro, não estava nem aí”, comentou. A apresentadora ainda completa revelando que depois de um tempo se permitiu reorganizar seus sentimentos, entendendo que ela e Bruno tinham uma história verdadeira de amor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🎙️QUEM PODE, POD! (@gioh_oficial)



Fernanda Paes Leme revela constrangimento em entrevista de Giovanna Ewbank com Jennifer Aniston

Ainda no papo com Dani Calabresa, Fernanda Paes Leme revelou que não conseguiu assistir a entrevista que sua companheira de programa, Giovanna Ewbank, fez com os atores Adam Sandler e Jennifer Aniston, durante a divulgação para o filme Mistério em Paris, da Netflix, por estar constrangida com o que estava na tela. “Só vi um trechinho, mas eu fiquei com vergonha e falei 'não vou ver minha amiga nesse constrangimento'”, comentou a atriz. “Eu também não consegui assistir inteiro agora por causa do constrangimento. O Adam Sandler ficava assim 'quem mandou essa idiota, o que ela está fazendo aqui?'”, completou Giovanna.

De acordo com a mulher do ator Bruno Gagliasso, o problema foi que ela estava no rancho de sua família, no interior do estado do Rio de Janeiro, fazendo com que a conexão com a internet não fosse a das melhores. “Eu não escutava o que eles falavam, eles escutavam o que eu falava, e tinha um delay absurdo. Eram quatro minutos de entrevista. No quarto minuto de entrevista eu quase não tinha falado nada e os caras tiraram o link e a Jen falava: 'Faz a pergunta'”, revelou. “Foi ruim, mas consegui fazer, mas quando eu assisti eu vi que não tinha conseguido fazer, que foi ruim e ficou uma merda. Mas aí já tinha anunciado e tinha que pôr no ar. É a minha cara congelar, é a minha cara travar o inglês”, disparou a loira.