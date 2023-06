Bruno Gagliasso impressiona ao exibir novo visual: "Cara de neném"

O ator Bruno Gagliasso ganhou elogios dos seguidores ao exibir o novo visual nas redes sociais

O ator Bruno Gagliasso, que está com 41 anos, decidiu fazer uma transformação em seu visual, e na tarde desta segunda-feira, 19, ele chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir a mudança.

Em seu perfil oficial no Instagram, o marido da atriz e apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou um clique em que aparece com a barba mais rala e aproveitou para saber a opinião dos fãs. "Tirei a barba, e ai?", questionou o artista.

Rapidamente a postagem recebeu diversas curtidas e elogios. "Lindo, meu gato", comentou Ewbank. "Um menino", disse o ator Mouhamed Harfouch. "Lindo com ou sem... mas rejuvenesceu sem", afirmou uma seguidora. "20 anos mais novo", comentou outra. "Ficou com cara de neném", falou uma fã. "Ficou 10 anos mais novo eu achei", escreveu mais uma. "Não gostei. Preferia com a barba, ficou com cara de rapazinho", confessou uma admiradora.

Confira o novo visual de Bruno Gagliasso:

Ewbank relembra traição

A apresentadora e atriz Giovanna Ewbank recebeu a humorista Dani Calabresa em seu podcast, o Quem Pode, Pod, e durante a conversa, relembrou um pouco sobre a traição de seu marido, o ator Bruno Gagliasso.

Dani fez questão de elogiar a decisão de Gioh de perdoar o ator. A apresentadora, então, relembrou como tudo aconteceu, quando tinha apenas três anos de relacionamento. "A gente tem que experimentar tentar [perdoar]", comentou.

"É natural a gente passar por processos num relacionamento, errar para aprender, para acertar. Todos esses processos são aprendizados para que a gente seja o que a gente é. Tudo é um processo. No início eu queria que o avião caísse com ele dentro, não estava nem aí", comentou. Ela ainda completa revelando que depois de um tempo se permitiu reorganizar seus sentimentos, entendendo que ela e Bruno tinham uma história verdadeira de amor.

