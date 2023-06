Filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso vira a Wandinha Addams em seu aniversário

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso se inspiram na Família Addams para a festa de aniversário da filha mais velha

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso explodiram o fofurômetro das redes sociais ao revelar qual é o tema da festa de aniversário da filha mais velha, Titi. A menina escolheu o tema de Família Addams para a celebração dos seus 10 anos de vida e toda a família entrou na brincadeira. Tanto que o casal mostrou um vídeo com os três filhos no tema da festa.

Giovanna, Bruno, Titi, Bless e Zyan apareceram fantasiados como os integrantes da Família Addams em um vídeo temático. Inclusive, Titi encarnou a personagem Wandinha Addams e esbanjou fofura. “Vocês estão preparados? Hoje é dia de festa da Titi Addams e a Família Ewbank Gagliasso já entrou no clima”, disse a mãe coruja.

Titi completou a nova idade no dia 20 de junho e ganhou homenagens especiais dos pais nas redes sociais. "Minha filhinha amorosa tá virando pré-adolescente! Como o tempo passa… Meu amor você me ensinou tudo! O papai 'louco' vai estar sempre ao seu lado e fazendo de tudo para te ver sorrir", declarou Gagliasso ao fazer um post sobre a filha.

Por sua vez, Ewbank disse: "Hoje a minha rainha faz 10 anos! E quando eu digo “minha rainha” é no sentido mais amplo da palavra. Sim. Porque há exatamente 9 anos, desde o nosso primeiro encontro físico, é ela quem rege a minha vida, ilumina os meus sentimentos, e guia os meus passos. Tudo é por ela e pra ela! CHISSOMO, significa GRAÇA DIVINA. E sim, foi ela quem chegou mudando tudo e todos, agraciando a minha vida e todos ao meu redor, foi através dela que pude descobrir o verdadeiro amor, e o real significado da palavra “alma gêmea” e assim pude viver a calma e plenitude de vivenciar um dia de cada vez, curtindo cada segundo, cada sorriso, cada olhar, e cada abraço da minha filha (que preciso dizer, é o melhor abraço do mundo)", falou.

A esposa de Bruno então finalizou: "Agradeço todos os dias por ter sido escolhida para ser a sua mãe minha filha, minha doce Títi. E a única coisa que peço aos deuses é que você continue sendo essa menina cheia de luz, amor e empatia ao próximo, é muita sorte a minha tê-la na minha vida meu amor! TE AMO TE AMO TE AMO! Ah, agora um pedido ao tempo… dá pra ir mais devagar?".

Ela cresceu! Giovanna Ewbank se derrete com foto antiga de Titi:

Há pouco tempo, Giovanna Ewbank recordou um clique do passado de Titi e revelou que ficou emocionada ao ver a lembrança. Pelas redes sociais, a mamãe coruja mostrou a foto em que aparece de rostinho colado com a herdeira bem pequenina.

A menina deu um show de fofura com uma carinha de criança e deixou a apresentadora saudosa agora que está deixando de ser um bebê: "Apareceu hoje pra mim e eu quase chorei precisei dividir com vocês… minha Títi com 3 aninhos (quase 7 anos atrás) o tempo voa!", Gio legendou a publicação se derretendo pela herdeira.