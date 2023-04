Ela cresceu! Giovanna Ewbank mostra foto de Titi no passado: ''Quase chorei''

Apresentadora Giovanna Ewbank mostra foto de Titi com três anos e se emociona com lembrança

A apresentadora Giovanna Ewbank (36) compartilhou uma foto fofíssima ao lado da filha mais velha, Titi (9). Nesta segunda-feira, 24, a famosa recordou um clique do passado da herdeira e falou sobre ter ficado emocionada ao ver a lembrança.

No registro, elas apareceram de rostinho colado e Titi deu um show de fofura com uma carinha de criança, que está deixando de ser um bebê. A esposa de Bruno Gagliasso (41) então publicou o retrato cheio de amor e falou sobre quase ter derramado lágrimas ao vê-lo.

"Apareceu hoje pra mim e eu quase chorei precisei dividir com vocês… minha Títi com 3 aninhos (quase 7 anos atrás) o tempo voa!", comentou a mamãe coruja.

Nos comentários, os internautas também babaram pela versão de Titi menor. "Vontade de apertar a tela do celular", escreveram os fãs. "O tempo passa rápido demais", notaram outros.

Além da garota, Giovanna Ewbank e Bruna Gagliasso adotaram Bless (8) em 2019. Em 2020, a apresentadora deu à luz Zyan (2).

Veja a foto de Giovanna Ewbank com Titi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

]

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank é surpreendida após Bless revelar que quer voltar para a África: "Gostaria"

Mamãe apaixonada pelos filhos, a atriz Giovanna Ewbank ficou perplexa com um momento inesperado protagonizado pelo filho, Bless Gagliasso. É que em um vídeo compartilhado pela atriz, ela questiona o herdeiro sobre qual superpoder ele gostaria de ter.

Após refletir, ele diz que gostaria de poder viajar no tempo. "Voltar no tempo. Eu ia voltar pra onde eu nasci" , declarou. O pequeno foi adotado pela atriz ao lado de Bruno Gagliasso no Malawi, país que fica no sudeste da África.

"E por que? Porque você não se lembra mais?", questiona a atriz. Ele confirma. "Eu não lembro mais, não lembro de nada", afirmou. Ewbank então sugere que os dois possam visitar o país para que ele relembre as suas origens.

"Mas voltar quando? Em algum momento da vida? Porque a gente consegue voltar pra lá, pra visitar. Você gostaria?", questiona ela. O menino insinua que gostou da ideia e resolve trocar seu superpoder. "Eu queria o poder de cura. Eu ia curar todo mundo que estiver machucado", declara.