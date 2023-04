Giovanna Ewbank é surpreendida após Bless revelar que quer voltar para a África: "Gostaria"

Giovanna Ewbank é surpreendida por revelação do filho; pequeno emocionou a mamãe famosa

Mamãe apaixonada pelos filhos, a atriz Giovanna Ewbank ficou perplexa com um momento inesperado protagonizado pelo filho, Bless Gagliasso. É que em um vídeo compartilhado pela atriz, ela questiona o herdeiro sobre qual superpoder ele gostaria de ter.

Após refletir, ele diz que gostaria de poder viajar no tempo. "Voltar no tempo. Eu ia voltar pra onde eu nasci" , declarou. O pequeno foi adotado pela atriz ao lado de Bruno Gagliasso no Malawi, país que fica no sudeste da África.

"E por que? Porque você não se lembra mais?", questiona a atriz. Ele confirma. "Eu não lembro mais, não lembro de nada", afirmou. Ewbank então sugere que os dois possam visitar o país para que ele relembre as suas origens.

"Mas voltar quando? Em algum momento da vida? Porque a gente consegue voltar pra lá, pra visitar. Você gostaria?", questiona ela. O menino insinua que gostou da ideia e resolve trocar seu superpoder. "Eu queria o poder de cura. Eu ia curar todo mundo que estiver machucado", declara

Veja:

Giovanna Ewbank revela síndrome de filho

Giovanna Ewbank surpreendeu ao contar que descobriu que Bless tem uma síndrome sensorial, que faz com que ele tenha os sentidos mais aguçados. Em um episódio do podcast Quem Pode, Pod, ela explicou que percebeu alguns sinais no herdeiro e foi em busca de ajuda médica.

“Bless nunca gostou de muito barulho, nunca gostou muito de brincadeiras com muitas crianças, com muito empurra-empurra, gritaria. Ele começou a ficar muito aéreo, fazendo algumas coisas que eu achava um pouco estranhas. Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo. […] Eu comecei a procurar vários médicos, que disseram: 'não, ele não tem nenhum grau de autismo'. Até que eu encontrei uma médica em São Paulo que diagnosticou uma síndrome sensorial no meu filho. Que é o quê? Ele ouve mais, ele sente mais o tato que nós todos, e mais cheiros também”, compartilhou.