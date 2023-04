Giovanna Ewbank levanta a blusa para exibir a barriga sarada: 'Me achei gatinha'

Giovanna Ewbank deixa os fãs sem fôlego ao esbanjar sensualidade nas redes sociais em selfie com a barriga sarada à mostra

A apresentadora Giovanna Ewbank agitou as redes sociais neste domingo, 2, ao esbanjar sensualidade. A beldade fez uma selgie ousada e mostrou que está em ótima forma física.

A beldade apareceu em um banheiro com a blusa levantada no limite e de shorts jeans. O modelito deixou à mostra a barriga sarada dela e a cinturinha fina. Na legenda, ela brincou: “Domingo dos stories pro feed porque me achei gatinha”.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Uma das mulheres mais lindas do mundo”, disse um seguidor. “Você está maravilhosa”, afirmou outro. “Gatona, que loucura! Impecável”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank revela síndrome de filho

Giovanna Ewbank surpreendeu ao contar que descobriu que Bless tem uma síndrome sensorial, que faz com que ele tenha os sentidos mais aguçados.

Em um episódio do podcast Quem Pode, Pod, ela explicou que percebeu alguns sinais no herdeiro e foi em busca de ajuda médica.

“Bless nunca gostou de muito barulho, nunca gostou muito de brincadeiras com muitas crianças, com muito empurra-empurra, gritaria. Ele começou a ficar muito aéreo, fazendo algumas coisas que eu achava um pouco estranhas. Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo. […] Eu comecei a procurar vários médicos, que disseram: 'não, ele não tem nenhum grau de autismo'. Até que eu encontrei uma médica em São Paulo que diagnosticou uma síndrome sensorial no meu filho. Que é o quê? Ele ouve mais, ele sente mais o tato que nós todos, e mais cheiros também”, compartilhou.

“Quando a Giovanna passava a unha nele, isso incomodava muito ele. Tanto que ela cortou as unhas durante muito tempo. Quando a gente está comendo alguma coisa e tem algum alimento que ele não gosta, ele sente na hora”, complementou Bruno Gagliasso.