Celebrando 2 anos de Zyan, Giovanna Ewbank revela vídeo do pós-nascimento do filho

Apresentadora Giovanna Ewbank relembrou momento do nascimento de Zyan e comemorou seu segundo aniversário

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 11h51

Nesta sexta-feira, 08, o filho caçula de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Zyan, está fazendo dois anos!

Em comemoração ao grande dia, a apresentadora resgatou um vídeo logo após o parto com o pequeno coladinho em seu peito e encantou com o registro inédito do momento inesquecível.

"Há exatamente dois anos nosso furacãozinho Zyan chegou pra mais uma vez por nossas vidas de pernas pro ar, colocar abaixo todas as nossas crenças e convicções, mostrar que não temos controle nenhum sob nossas vidas e o que estiver escrito por Deus assim será!", começou dizendo a loira.

"Agradeço todos os dias por Deus ser tão generoso comigo, me presenteando 3 vezes com frutos do amor! Baby Z veio em meio a uma pandemia, de supetão, sem dar aviso prévio, um bebê natureza que veio pra nos desacelerar perante o mundo, mas nos dando muita energia pra correr atrás dele! Porque Baby Z é o retrato do pai, ligado no 220, radical, adora uma adrenalina e ao mesmo tempo ficar em paz na luz do sol, ele gosta de plantar árvores, correr atrás dos bichos, experimentar sabores diferentes e gritar. Baby Z é intenso, é 100%, não tem meio termo", contou sobre ele ser sapeca.

Por fim, Giovanna Ewbank terminou a declaração falando sobre o herdeiro. "Hoje entendo porque Baby Z veio de surpresa… porque ele não aguentava mais esperar, ele precisava e queria muito viver as coisas lindas desse mundo! TE AMO MEU BEBÊ NATUREZA! Feliz aniversário! Obrigada por trazer tanta adrenalina pras nossas vidas!", declarou-se ela.

Ainda recentemente, a apresentadora mostrou um pouco da arte do caçula em fotos divertidas em sua rede social. Com o rosto todo pintando, Giovanna Ewbank surgiu com Zyan aprontando com um pincel.

Giovanna Ewbank encanta com vídeo pós-nascimento de Zyan; veja: