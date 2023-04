Onde nasceu Bless, filho de Giovanna Ewbank? Saiba como foi a adoção do garoto

Giovanna Ewbank tem surpreendido ao revelar detalhes da criação de seu segundo filho, Bless, adotado em 2019

Nos últimos dias Giovanna Ewbank (36) tem ficado em alta com as publicações envolvendo sua família. Nesta semana, por exemplo, ela compartilhou um registro super fofo de seu filho, Bless (8), que foi adotado em 2019.

Na postagem, o garotinho é questionado sobre qual superpoder gostaria de ter e ele prontamente rebate: "Voltar no tempo. Eu ia voltar para onde nasci". A resposta, claro, deixou Giovanna surpresa.

Nas redes sociais, o vídeo rapidamente viralizou e muitas pessoas ficaram impressionadas com o diálogo. Segundo o menino, ele gostaria de voltar e obter novas memórias. Além disso, ele também queria poder curar quem estivesse machucado.

MAS, AFINAL, ONDE NASCEU BLESS, FILHO DE GIOVANNA EWBANK?

Bless Ewbank Gagliasso é natural do Malawi, país da África Oriental, ele faz divisa com Moçambique. O garotinho foi adotado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso em 2019, durante uma viagem do casal para a região.

O processo de adoção de Bless foi super burocrático e durou quase dois anos. A notícia foi celebrada com muita alegria e discrição pela família, que apenas apresentou o menino publicamente após alguns meses.

Em 2021, Giovanna falou pela primeira vez como surgiu a adoção de seu filho do meio. Ela afirmou que Bless sempre foi um pedido de Titi, que por anos queria ter um irmãozinho. No entanto, por não ter vontade de engravidar, a artista optou por uma adoção.

"Na nossa história, a Titi já vinha durante um tempo pedindo um irmão ou uma irmã e a gente foi amadurecendo a ideia de um novo filho. Quando a gente teve a Titi a gente sabia que não queria gerar do meu ventre um bebê, a gente queria outro filho do coração e que fosse também do Malawi de onde a Titi veio, para a gente era importante", contou.

"A gente tem muitos trabalhos sociais que fazemos no Malawi, a gente ia duas/ três vezes no ano pro Malawi para fazer os trabalhos que fazemos lá e nós começamos a ficar atentos lá”, completou ela.

Gio também revelou que Bruno já havia conhecido Bless quando ele era mais novo e isso facilitou o contato. Ela disse que os primeiros momentos com Bless foram decisivos para ela descobrir que seria mãe do garotinho.

"E em uma dessas viagens a gente encontrou com o Bless, ele era um bebezão, super gordinho, muito na dele, tranquilo. E no dia que a gente encontrou com ele, ele estava no cantinho dele, brincando, ele com ele mesmo. E o Bruno falou: ‘amor, olha aquele menininho’. Ele tinha uma energia muito dele. A gente ficou olhando ele, de repente ele olhou pra gente, a gente fez assim (chamando com o dedo) e ele veio correndo e deu um abraço na gente. E eu e o Bruno pensamos a mesma coisa na mesma hora, o que é esse menino?!", lembrou.