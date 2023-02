Após explicar sensibilidade do filho na TV, Giovanna Ewbank se declara: ''Super Bless''

Apresentadora Giovanna Ewbank se declarou para o filho, Bless, após falar sobre transtorno sensorial que o atinge

A apresentadora Giovanna Ewbank (36) fez uma homenagem para o filho, Bless (8), nesta segunda-feira, 06, após explicar no Fantástico o transtorno sensorial que o pequeno sofre e foi descoberto recentemente.

Após se emocionar contando o quanto o herdeiro sofreu com sua alta sensibilidade dos sentidos até descobrirem o que ele tinha, a esposa de Bruno Gagliasso (40) fez questão de enaltecer a grandiosidade do garoto.

"A força e o olhar do meu SUPER BLESS! Te amo meu filho, você é o meu orgulho. Você é imbatível", declarou-se Giovanna Ewbank para menino.

Nos comentários, os internautas também admiraram a beleza de Bless. "Perfeito", elogiaram os fãs. "Esse menino é uma obra de arte", observaram outros.

Veja as fotos de Bless:

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso contam como descobriram síndrome do filho

Pisar na grama, sentir cheiros ou tomar um sorvete podem ganhar percepções diferentes. Foi o que aconteceu com o Bless, filho dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Giovanna contou em entrevista ao Fantástico que começou a perceber que tinha alguma coisa diferente na rotina de Bless assim que ele chegou à família, em 2019. O filho é adotivo.

“Bless nunca gostou de muito barulho, nunca gostou muito de brincadeiras com muitas crianças, com muito empurra-empurra, gritaria", relatou a atriz e apresentadora.

“Quando a Giovanna passava a unha nele, isso incomodava muito ele. Tanto que ela cortou as unhas durante muito tempo. Quando a gente está comendo alguma coisa e tem algum alimento que ele não gosta, ele sente na hora”, complementou Bruno.

A condição de Bless os médicos chamam de alteração do processamento sensorial. Uma situação neurológica que altera a forma como a criança assimila os cinco sentidos - visão, tato, olfato, audição e paladar. E mais o que regula a percepção do corpo no espaço e o equilíbrio.