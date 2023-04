Giovanna Ewbank encanta ao mostrar registros de viagens ao lado da família: ‘Viver ao máximo’

Apresentadora e atriz Giovanna Ewbank faz compilado de momentos com Bruno Gagliasso e os três filhos

Nesta quinta-feira, 20, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank (36) usou suas redes sociais para mostrar o quanto ama viajar, principalmente quando está ao lado de sua família. A loira compartilhou um vídeo com um compilado de momentos incríveis acompanhada de seu marido, o ator Bruno Gagliasso (41) e os três filhos, Titi, Bless e Zyan.

“IT’S MY LIFE!!! ESSA É A MINHA VIDA! Vocês que nos acompanham por aqui sabem que a nossa família gosta de viver ao máximo, né? A gente ama aproveitar todos os momentos das nossas vidas! Estando de preferência sempre juntos, fazendo coisas simples no dia a dia, mas também trabalhando, na escola, no rancho, e claro o que mais amamos, viajando”, escreveu a apresentadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“VIVER E VIAJAR AO MÁXIMO!”, completou a famosa. No vídeo, a influenciadora digital mostra diversos momentos diferentes com a família, no avião, em passeios de barco, nas praias pelo mundo, em Paris, curtindo um tapete vermelho, e muitos outros.

Os comentários da postagem foram inundados de internautas elogiando a família e o estilo de vida de Gio e Bruno. “Quando vejo o vídeo da família de vocês, me traz uma paz tão grande…”, comentou uma seguidora. “Que essa paz acompanhe você e sua família para sempre”, exaltou uma outra. “Meninos, vocês estão cada dia mais lindos e encantadores!”, exclamou uma terceira pessoa.

Veja a publicação da apresentadora Giovanna Ewbank com um compilado de momentos de suas viagens ao lado de sua família:

Bruno Gagliasso se emociona com pedido do caçula

Bruno Gagliasso encantou os seguidores das redes sociais na sexta-feira, 14, ao contar um pedido especial feito pelo filho caçula, Zyan, fruto de seu casamento com Giovanna Ewbank. Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques ao lado do herdeiro em Noronha e contou que o menino pediu para "ouvir a música do mar" assim que chegou na ilha, deixando o papai coruja emocionado. "'Papai, quero ouvir a música do mar…. Vem comigo!'. Essa foi a frase do meu filho mais novo assim que pisou pela primeira vez no mar de Noronha. Nunca vou esquecer", disse o artista.