Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso dão festão para comemorar os três anos do herdeiro mais novo; veja fotos

A família da atriz e apresentadora Giovanna Ewbank e do ator Bruno Gagliasso está em festa! Na tarde deste domingo, 9, o casal de artistas recebeu amigos e familiares para celebrar a chegada dos três anos do filho caçula, o pequeno Zyan, em um casa de eventos na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com um tema especial.

Zyan é apaixonado por super-heróis, por isso, ele ganhou uma festinha com todos os seus ídolos na decoração, com direito a docinhos, bolo e cenários especiais e interativos com personagens como Hulk, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Thor, Wolverine, Robin, Capitão América, Pantera Negra e Batman em tamanho real.

Mas além da decoração divertida, a família Ewbank e Gagliasso também entrou na temática e se fantasiou para celebrar a ocasião com maior estilo: Zyan e seu irmão mais velho, Bless, escolheram os trajes do Homem-Aranha, enquanto Gioh apostou em uma make e penteado da Arlequina. Já Bruno elegeu uma camiseta do Venon.

A primogênita do casal, Titi preferiu não se fantasiar, mas deu um show de beleza em seu lookinho confortável e colorido ao posar na entrada do evento ao lado da família e de alguns amiguinhos das crianças, que também se jogaram na temática e foram fantasiados para celebrar o terceiro aniversário do pequeno Zyan.

Confira fotos da festa de Zyan:

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso celebram aniversário do filho caçula, Zyan - Fotos: Paulo Tauil/AgNews

Giovanna Ewbank celebra três anos de filho com texto emocionante:

No último sábado, 8, Giovanna Ewbank encantou a internet! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou uma sequência de cliques fofíssimos de seu filho Zyan, que está completando três anos de idade. E para acompanhar, a mulher do ator Bruno Gagliasso, com quem tem outros dois filhos, escreveu um lindo texto apaixonada pelo pequeno.