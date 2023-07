Giovanna Ewbank celebra três anos de filho com texto emocionante: ‘Te amo’

Atriz e apresentadora Giovanna Ewbank faz linda declaração de amor para filho em aniversário

Neste sábado, 8, a atriz e apresentadora de podcast, Giovanna Ewbank, decidiu encantar a internet! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou uma sequência de cliques fofíssimos de seu filho Zyan, que está completando três anos de idade. E para acompanhar, a mulher do ator Bruno Gagliasso, com quem tem outros dois filhos, escreveu um lindo texto apaixonada pelo pequeno;

“Meu bebê Zyan faz 3 anos!!! Que sonho poder viver essa experiência, intensidade, amor à vida, aos animais, e essa vontade de descobrir o mundo que você tem meu amor! Você sempre foi insistente, intenso… Quis vir ao mundo de qualquer jeito, mesmo a mamãe não querendo, você escolheu a sua família e veio sem nem pedir licença [risos]”, começou a apresentadora, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Porque você tinha certeza que o seu lugar era aqui, conosco, com a sua família! Apareceu de supetão na minha barriga, dizendo ‘SURPRESAAAA’ e dando um susto danado em todos nós. Você quase nasceu dentro do carro indo para a maternidade seu safadinho, de tão ansioso e apressadinho que você é… Bem igual ao seu pai! (Mas a voz rouca e o amor aos animais acho que posso me orgulhar né? Veio de mim!)”, continuou Giovanna.

“Mas sabe o que você mais tem de lindo? Esse amor à vida e a sua família. Você está sempre dizendo ‘eu quero a minha família toda’, ‘cadê meus irmãos?’, ‘Cadê minha vovó preciosa?’. Você ama tudo tão intensamente meu amor, você gosta de compartilhar a vida com todos, com seus irmãos, com seus pais, avós!”

“Você queria muito estar aqui, por isso aproveita cada segundo! Eu te amo e te admiro meu baby Z! Você foi a surpresa mais linda e inesperada que eu poderia receber e vem me ensinando todos os dias, inclusive ensinou que não temos controle nenhum sob nossas vidas. Me mostrou que é preciso viver o presente intensamente! Parabéns meu Zaik Zaik, Hulk Esmaga, Zayinho, menino Mogli e Dinossauro…você é o que vc quiser ser meu amor! Te amo te amo te amo! Sua mamãe Gio”, finalizou a atriz.

