Giovanna Ewbank mostra fotos da família em sua casa luxuosa: ''Nosso''

Esposa de Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, mostra como curtiram com os filhos a casa luxuosa da família em Paraíba do Sul

A apresentadora Giovanna Ewbank mostrou como foi o final de semana ao lado do esposo, o ator Bruno Gagliasso, e dos três filhos, Titi, Bless e Zyan, na casa da família em Paraíba do Sul. Nesta segunda-feira, 11, a loira compartilhou os registros da intimidade e encantou.

Aproveitando a natureza deslumbrante do local e a casa dos sonhos que construíram por lá, os famosos apareceram radiantes descansando com os herdeiros. Ewbank então impressionou ao exibir a visão da propriedade e a piscina.

"Nosso final de semana. Só love", falou a mulher de Bruno Gagliasso ao exibir os registros cheios de amor. É bom lembrar que nas últimas semanas a apresentadora passou por uma cirurgia no nariz e por isso ficou por um tempo sumida.

Recentemente, a artista surpreendeu ao fazer uma revelação sobre o filho caçula, Zyan, de três anos. Na ocasião, ela falou sobre uma preocupação que está tendo com o caçulinha, que só pensa em se fantasiar.

Além de Zyan, a apresentadora e Buno Gagliasso são pais de Titi, de 10 anos, e Bless, de oito, ambos adotados durante viagem que eles fizeram para o continente africano.

Giovanna Ewbank revela detalhes da cirurgia

A apresentadora Giovanna Ewbank revelou qual foi a cirurgia que realizou recentemente. Ela citou nas redes sociais que fez uma operação e, agora, ela explicou o que aconteceu. A estrela contou que fez um procedimento no nariz para corrigir o desvio de septo, remover a carne esponjosa e ainda efetuou uma pequena mudança estética na ponta do nariz .

Em vídeo nas redes sociais, ela apareceu com o curativo no nariz e com hematomas no rosto. A artista explicou que a cirurgia foi algo funcional para melhorar a sua respiração e que o pós-operatório não foi fácil, já que ela enfrentou dificuldade para respirar nos primeiros dias.

“Desde ontem muita gente está perguntando o que aconteceu, que cirurgia ela fez, porque eu postei a foto no hospital e postei ontem dizendo que passei por uma cirurgia e que estou com algumas questões de crise de ansiedade. Eu vim explicar. Eu estou muito bem. Inclusive, hoje, pela primeira vez em alguns anos eu estou conseguindo respirar com o meu nariz. Eu passei por uma cirurgia que, teoricamente, é uma cirurgia simples, que é de desvio de septo e retirada da carne esponjosa. Eu já tinha retirado a carne esponjosa há 10 anos e voltei a respirar bem. E depois a carne esponjosa volta. De uns cinco anos para cá, a minha respiração voltou a ficar ruim e nos últimos anos ficou inviável. Eu estava tendo apineia, que é quando você para de respirar no meio do sono. Acordei muitas vezes com falta de ar e quando acorda você está com a garganta seca, querendo respirar", disse ela.

E completou: "Eu já sabia que precisava fazer a cirurgia de desvio de septo há alguns anos, desde que fiz a primeira cirurgia, mas eu tinha muito medo do pós, que diziam ser muito chatinho. E fato é. Uma das piores coisas que já passei na vida. Esses últimos quatro dias foram perturbadores, eu fiquei sem respirar real, quatro noites sem dormir. Hoje é o primeiro dia desde que fiz a cirurgia, que foi no dia 3, que eu consegui respirar. Estou bem, está tudo certo".