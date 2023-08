Quem é o irmão de Giovanna Ewbank? Gian Luca já se envolveu com 10 amigas da atriz

Gian Luca se tornou assunto após Giovanna Ewbank revelar que não apoiava namoro antigo do artista

Gian Luca Ewbank Baldacconi (33), irmão mais novo de Giovanna Ewbank (36) se tornou assunto nesta semana após a atriz revelar porque não apoiava seu namoro com Giovanna Lancellotti (30). No entanto, muitos ainda não o conheciam.

O irmão de Giovanna Ewbank é um artista plástico nascido em São Paulo. Ele se formou em Artes Plásticas e Comunicação Social e teve sua carreira bastante influenciada pela Pop Art e Cultura Urbana, tendo como grandes paixões a fotografia e o grafite.

Após o término do relacionamento com Lancellotti, o artista revelou, em uma conversa no ano de 2020 com o ator Bruno Gagliasso (41), marido de Giovanna Ewbank, já ter se envolvido com cerca de 10 amigas da irmã. "[Foram] mais de 5, 6... umas 10. E não estou com ninguém, estou bem, tranquilo."

O irmão de Giovanna Ewbank namorou durante quatro anos a atriz Carla Salle, e depois viveu um namoro de dois anos com Lancellotti. Em meados de 2018, rumores sugeriram que ele estaria vivendo um romance com Bruna Marquezine. Atualmente, o artista namora com a modelo Rafaella Consentino, que costuma o acompanhar em suas viagens ao redor do mundo.

Gian Luca possui pouco mais de 430 mil seguidores em seu Instagram, em que tem mais de 800 publicações. O artista costuma compartilhar registros de suas viagens, já tendo estado em destinos como Itália, Malawi, Costa Rica e Fernando de Noronha, no Brasil.

Além disso, ele também compartilha diversos registros ao lado dos sobrinhos, Titi (10), Bless (8) e Zyan (3). Em uma das fotos mais recentes com os sobrinhos, ele celebrou o aniversário do caçula com um texto em sua homenagem.

"Dia do nosso bebê comilão, o molque mais pilhado que já conheci hahaha. Baby Z faz 3 e o dindo deseja tudo de melhor pra você nessa vida, pequeno! Amo você", escreveu ele, na legenda da publicação compartilhada em meados de julho.

CONFIRA FOTOS DE GIAN LUCA, IRMÃO DE GIOVANNA EWBANK: