Emocionada, Giovanna Ewbank fala sobre a relação entre seu irmão e Giovanna Lancellotti

Em seu podcast, a apresentadora Giovanna Ewbank caiu em lágrimas ao relembrar relação entre seu irmão, Gian Luca, e a atriz Giovanna Lancellotti

Nesta terça-feira, 1, Giovanna Ewbank, apresentadora do podcast Quem Pode, Pod, se emocionou durante um episódio do programa. Com a atriz Giovanna Lancellotticomo convidada da rodada, a esposa de Bruno Gagliasso relembrou o antigo relacionamento entre a artista e seu irmãoGian Luca Ewbank.

Giovanna e Gian Luca namoraram por quase dois anos e terminaram em seu relacionamento em 2016. Contudo, a relação entre o casal foi extremamente importante para a família Ewbank, que tinha um carinho enorme pela atriz de Insensato Coração, novela de 2011 da Globo.

No podcast, a apresentadora Fernanda Paes Leme trouxe o relacionamento a tona e lembrou que o término foi muito difícil para ambas as partes. Em seguida, Ewbank disse que parte do sofrimento veio pela separação da família, que já havia se apegado ao relacionamento.

"A Gi [Lancellotti] era minha irmã e a gente teve que se separar, porque eles precisavam desse tempo. Ela era como se fosse filha dos meus pais. Ela estava sempre dentro de casa. A gente dormia, comia, acordava e viajava juntos. Então eu acho que foi muito difícil essa separação da família", disse a apresentadora com voz embargada.

Logo em seguida, Gioh caiu em lágrimas. "Eu sinto que até hoje a gente não conseguiu recuperar essa relação", desabafou a mãe de Titi, Bless e Zyan. Giovanna Lancellotti chegou a lembrar que uma grande culpa disso foi a pandemia. "Você teve o Zyan, e realmente, a convivência muda muito. Você já era caseira, mas hoje em dia você não sai de casa", disse a atriz.

Ela também aproveitou para reiterar que sofreu muito com a separação da família Ewbank. "Eles eram a referência que eu tinha de família no Rio. Eles eram meu único porto seguro no Rio", contou Lancellotti. "Eu me senti muito sozinha (...) Mas realmente, a gente aprende muito na dor. E o Luca é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho o maior carinho. Eu tenho certeza que foi muito importante nosso relacionamento para os dois aprenderem a ser melhor", finalizou a atriz.

Em resposta, Giovanna Ewbank disse que os únicos que realmente perderam com o término foi a família. "A gente não queria que eles namorassem de jeito nenhum exatamente por isso. Se um dia terminar, e aí, como a gente vai ficar?", revelou a apresentadora. "Minha mãe trabalhava com ela, estava todos os dias com ela. O meu pai tinha uma paixão alucinada por ela. Eu... ela era minha melhor amiga, porque a gente vivia junto. Por isso que a gente não queria que acontecesse", finalizou.

Confira o podcast na íntegra: