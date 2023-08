Apaixonada, Giovanna Lancellotti conta como conheceu seu atual namorado: "Caí num golpe"

Durante participação em podcast, a atriz Giovanna Lancellotti conta sobre encontro inusitado com atual namorado, Gabriel David

O coração da atriz Giovanna Lancellotti tem dono e o sortudo é o empresário Gabriel David. Juntos desde 2021, o dois já moram juntos e possuem uma relação linda. Mas a história de como esse casal se formou é super engraçada.

Em participação do podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a artista abriu sobre a intimidade do casal e deu detalhes sobre como eles se conheceram. "Eu caí em um belo golpe", contou Lancellotti sobre seu primeiro encontro com Gabriel.

Segundo a atriz, ela já o conhecia por ser muito amiga da sobrinha do empresário, Thais Müller, filha do irmão de Gabriel, Anderson Müller. "Muitas vezes ela [Thaís] falava: 'Ah, porque meu tio'. E eu dizia: 'Imagina, seu tio é pirralho'. Então eu nunca dei muita bola", contou Giovanna.

Contudo, o empresário e carnavalesco já havia tentado se aproximar várias vezes da atriz antes deles se conhecerem apropriadamente. "A gente já tinha se encontrado uma vez em um festival, ele já tinha me mandado direct [no Instagram] e eu não respondi", disse a artista.

O encontro somente aconteceu com a ajuda de alguns amigos em comum, como o surfista Pedro Scooby. Segundo Giovanna, seu namorado e o ex-BBB armaram um jeito para o casal se encontrar. "Eu lembro que estava no finalzinho da pandemia, quando estava começando a rolar encontrinho menores, um amigo meu [Scooby] falou: 'Ah, vamos ter um jantar na casa de um amigo'. Eu fui achando que era um jantar, levei um vinho, e quando cheguei, era uma festinha", revelou.

"Eles acharam que eu não ia, ainda mais que estava nesse final de pandemia, eu não estava saindo ainda. Então eu falei que não sabia se eu ia, eu fui de surpresa. Então como ele achou que eu não ia, ele chamou uma galera. Quando eu cheguei estava rolando uma festinha". Giovanna quase foi embora do encontro, com medo de ser infectada pela Covid-19, mas foi convidada a ficar em um quarto afastado do tumulto com alguns amigos mais próximos.

Ela também disse que Gabriel seguiu esse grupo de amigos e deixou os outros convidados à vontade em sua casa, o que apenas levantou as suspeitas de Lancellotti. Seu amigo, Caíque Nogueira, começou a desconfiar que a ocasião havia sido armada para o casal se encontrar. "A gente ficou trocando ideia, mas nada de mais aconteceu", relatou.

Pouco tempo depois, a atriz decidiu passar seu aniversário em Noronha e foi surpreendida pelo mozão, que apareceu no hotel que ela estava hospedada. E foi naquela viagem que eles se beijaram pela primeira vez. "O primeiro beijo rolou porque uma estrela-cadente passou. A gente se abraçou e se beijou. Não é que ele veio me dar um papo, não teve esse lenga-lenga", finalizou Giovanna, que nunca mais se separou de Gabriel.

Confira o podcast na íntegra: