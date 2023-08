Por que Giovanna Ewbank não queria que irmão namorasse Giovanna Lancellotti?

Entenda porque Giovanna Ewbank não queria que os dois namorassem; previsão da atriz acabou se concretizando

Uma declaração de Giovanna Ewbank durante seu podcast na noite desta terça-feira, 1, gerou muita repercussão nas redes sociais. É que ela reencontrou a atriz Giovanna Lancellotti, que já namorou seu irmão, Gian Luca Ewbank.

Ao ficar cara a cara com a artista, ela se emocionou e chegou a confessar que não queria que os dois tivesse namorado. Isso porque ela temia que acontecesse o que acabou rolando de fato: o namoro terminou e as duas que eram melhores amigas acabaram se afastando.

"A gente não queria que eles namorassem de jeito nenhum exatamente por isso. Se um dia terminar, e aí, como a gente vai ficar? Minha mãe trabalhava com ela, estava todos os dias com ela. O meu pai tinha uma paixão alucinada por ela. Eu... ela era minha melhor amiga, porque a gente vivia junto. Por isso que a gente não queria que acontecesse", disse Ewbank com muita sinceridade.

Giovanna Lancellotti namorou Gian Luca Ewbank por dois anos. O casal anunciou a separação em 2017 em um comunicado enviado à imprensa. "Nossa amizade, carinho e admiração permanecem", dizia a mensagem.

Por que Giovanna Ewbank não queria que os dois namorassem?

A atriz Giovanna Ewbank ficou muito próxima de Giovanna Lancelotti quando a jovem se mudou para o Rio de Janeiro para tentar a carreira na Globo. Ela era do interior de São Paulo e não tinha família na capital fluminense. Sem uma rede de apoio, as duas acabaram se aproximando muito e eram inseparáveis.

"Eles eram a referência que eu tinha de família no Rio. Eles eram meu único porto seguro no Rio. Eu me senti muito sozinha (...)", contou a atriz também em entrevista ao podcast. Só que ela se apaixonou por Gian Luca Ewbank, o que acabou gerando uma nova questão.

Isso porque a família sabia que se o relacionamento terminasse, as duas precisariam de um tempo. "A Gi [Lancellotti] era minha irmã e a gente teve que se separar, porque eles precisavam desse tempo. Ela era como se fosse filha dos meus pais. Ela estava sempre dentro de casa. A gente dormia, comia, acordava e viajava juntos. Então eu acho que foi muito difícil essa separação da família", disse Ewbank.

Vida seguiu rumos diferentes

Hoje, Giovanna Ewbank é casada com Bruno Gagliasso e tem três filhos. Já Lancellotti viveu um longo namoro com o empresário Gabriel David, um dos chefões do Carnaval do Rio de Janeiro. "Você teve o Zyan, e realmente, a convivência muda muito. Você já era caseira, mas hoje em dia você não sai de casa", disse a atriz também durante a entrevista.

