Se recuperando de cirurgia, Giovanna Ewbank se derrete pela filha: "Minha companheira"

Após passar por cirurgia, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank postou fotos com a filha, Titi, e se declarou

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 17, ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado da filha mais velha, Titi, que está com 10 anos.

Se recuperando de uma cirurgia que realizou recentemente no nariz para corrigir o desvio de septo, remover a carne esponjosa e também mudar a estética, a mulher do ator Bruno Gagliasso agradeceu a companhia da herdeira durante os dias que elas passaram juntas e São Paulo.

Nas imagens postadas no feed do Instagram, Ewbank aparece com o nariz com o curativo e também exibe outros cliques de Titi sozinha. "Minha companheira. A gente se ama, se cuida e se completa. Que delícia foram os dias com você aqui em SP minha princesa! Te amo mais que tudo, meu amor", se derreteu a mamãe coruja.

Devido à cirurgia, a artista ficou alguns dias ausente das redes sociais e decidiu dar detalhes sobre o procedimento. "Desde ontem muita gente está perguntando o que aconteceu, que cirurgia ela fez, porque eu postei a foto no hospital e postei ontem dizendo que passei por uma cirurgia e que estou com algumas questões de crise de ansiedade. Eu vim explicar. Eu estou muito bem. Inclusive, hoje, pela primeira vez em alguns anos eu estou conseguindo respirar com o meu nariz. Eu passei por uma cirurgia que, teoricamente, é uma cirurgia simples, que é de desvio de septo e retirada da carne esponjosa", contou ela em um trecho da postagem.

Vale lembrar que além de Titi, Giovanna e Bruno Gagliasso também são pais de Bless, que está com oito anos, e Zyan, que tem três. Atualmente, ela comanda o podcast Quem Pode, Pod, ao lado da atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme.

Confira a publicação:

