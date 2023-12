Filha de Chay Suede e Laura Neiva escolhe tema inusitado para festinha

Ela está crescendo! Filha de Chay Suede e Laura Neiva ganha festa para celebrar seus quatro aninhos e impressiona ao escolher tema diferentão

Chay Suede e Laura Neiva celebraram a chegada dos quatro anos de sua primogênita Maria com um festão de aniversário em sua mansão em São Paulo. Mas a celebração contou com um tema nada convencional, já que a pequena decidiu que queria ser uma ‘monstrinha’. Os papais seguiram o desejo da menina a risca e compartilharam o resultado nas redes sociais

Através de seu perfil oficial no Instagram, Laura abriu um álbum de fotos da celebração, que aconteceu no último sábado, 16. Logo de capa, sua filha apareceu se divertindo ao surgir vestida de 'monstro'. A pequena apareceu posando na mesa do bolo ao lado dos papais orgulhosos e do irmão caçula, José, que aparece sorrindo com a cena.

Na sequência, Laura compartilhou detalhes da decoração, que ganhou um bolo ‘felpudo’ como um monstrinho, muitos docinhos personalizados, balões, fantasmas e até um boneco ‘assustador’ ao lado da mesa. O portão principal e as demais portas da casa também foram enfeitados com desenhos de olhinhos e bocas para entrar na temática da festa.

Entre os demais registros, Maria roubou a cena ao exibir seu sorriso radiante e seu lookinho em uma das fotos. Em outra imagem, a herdeira aparece aproveitando a celebração e tomando sorvete na piscina ao lado de algumas amigas. Em um terceiro clique, o casal surgiu abraçado em clima de romance em meio a festividade infantil.

“Festa de aniversário da monstrinha Maria!!!!!”, Laura legendou a publicação e ganhou muitos elogios pelo evento: “Eu amo que vives fazem praticamente tudo em casa e confeccionam a decoração. Seus filhos terão memórias incríveis disso tudo”, disse uma admiradora. “Isso sim é uma festa infantil divertida”, opinou mais um.

Vale lembrar que além de Maria, Chay e Laura também têm outro herdeiro. Eles são papais do pequeno José, que completou dois aninhos no mês passado. Os artistas, que se conheceram durante as gravações de um filme, também celebraram seu amor e subiram ao altar com uma cerimônia intimista em casa após dois anos de namoro.

Filho de Chay Suede também escolheu tema inusitado para festinha:

Os filhos de Chay Suede e Laura Neiva são pura autenticidade! Assim como sua irmã, o pequeno José dispensou os temas de desenhos animados e outras ideias mais comuns entre as crianças. O menino bateu o pé em seu aniversário de dois anos e decidiu que queria celebrar seu aniversário com seu objeto preferido da casa, um ventilador!

Por isso, os papais decoraram o espaço de eventos cheios de eletrodomésticos e cataventos. A festinha chegou em um momento perfeito, considerando a onda de calor intenso. Na área externa da mansão do casal, em São Paulo, a celebração intimista reuniu familiares e amigos com um clima fresquinho; confira os registros.