Chay e Laura Neiva surpreendem com tema inusitado na festa de aniversário do filho: ‘Fascinado’

Chay Suede e Laura Neiva organizaram um festão com tema pra lá de excêntrico atendendo ao pedido especial do filho, José, de dois anos

No último final de semana, Chay Suede e Laura Neiva organizaram uma festa de aniversário para celebrar a chegada dos dois anos de seu filho caçula, José. Mas o tema da comemoração roubou a cena! Atendendo ao desejo do pequeno, o casal preparou uma decoração nada convencional, com uma festinha de ‘ventiladores’.

Provando que é original desde pequeno, José dispensou os temas de desenhos animados e outras ideias mais comuns entre as crianças. O menino bateu o pé e decidiu que queria celebrar seu aniversário com seu objeto preferido da casa, um ventilador! Por isso, os papais decoraram o espaço de eventos cheios de eletrodomésticos e cataventos.

A festinha chegou em um momento perfeito, considerando a onda de calor intenso. Na área externa da mansão do casal, em São Paulo, a celebração intimista reuniu familiares e amigos com um clima fresquinho. Inclusive, entre os vídeos compartilhados, é possível ver o casal usando trajes de banho, mostrando a descontração da celebração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ALFINETEITEEN ® 💣📌 (@alfineteiteen)

Entre os registros divulgados até o momento, uma das convidadas aparece elogiando a temática: “Sensacional, né? Porque ventilador? Porque é o objeto preferido, ele está fascinado pelo ventilador. Então a festa tem que ser do que a criança ama!”, ela exaltou a escolha do pequeno, que também aparece curtindo e muito a festinha nas imagens.

Compilado de vídeos da festa de aniversário de 2 anos do José, filho de Chay Suede e Laura Neiva, que ocorreu ontem (18), na casa deles em São Paulo. Parabéns pro loirinho mais fofo! Viva Zezé! 🥳💛pic.twitter.com/YrpzBJ1ALA — Chay Daily (@chaydaily) November 20, 2023

Vale lembrar que além de José, Chay Suede e Laura Neiva também têm outra herdeira. Eles são papais da pequena Maria, que tem três anos e chegou ao mundo pouco depois do casamento. Os artistas, que se conheceram durante as gravações de um filme, celebraram seu amor e subiram ao altar com uma cerimônia intimista em casa após dois anos de namoro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chay (@chay)

Laura Neiva realizou o sonho de ter uma festa de debutante tardia:

Chay Suede usou as redes sociais para prestar uma linda declaração para a esposa, Laura Neiva. A atriz completou 30 anos e realizou o sonho de ter uma festa de debutante, com direito a look de gala, decoração luxuosa e claro, a presença dos dois filhos do casal, que participaram do momento especial na vida da mãe.

Ao dividir os registros da celebração, Chay se declarou: "O amor da minha vida fez 30 anos, e deu a festa mais legal do mundo. Laura, é a pessoa mais linda, engraçada, amorosa, chique e gente boa que eu conheço. Sabe dar festa como ninguém, e faz tudo sempre com a própria cabeça e as próprias mãos”, ele elogiou a amada.

“Eu te amo com todo o meu coração, e fiquei honrado por ter sido convidado pra ser príncipe da sua festa de debutante. Obrigado por me amar e deixar que esse amor se estenda a tudo que eu também amo. Namorar com você é a coisa mais legal que eu já fiz na vida, quero mais, muito mais, quero pra sempre!", o ator rasgou elogios para a modelo.