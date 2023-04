De cara lavada, Claudia Raia divide selfie com atriz: ''Filhota''

Sem maquiagem, Claudia Raia e atriz protagonizam selfie e celebram momento especial

A atriz Claudia Raia (56) comemorou o aniversário da colega de profissão, Mariana Ximenes (42), nesta quarta-feira, 26. Em sua rede social, a mãe de Luca, de dois meses, publicou uma selfie com a amiga e a homenageou.

No registro, as duas famosas apareceram de cara lavada e deram um show de beleza natural. É bom lembrar que elas fizeram mãe e filha em A Favorita, desde então, Claudia Raia considera a colega uma filha da vida real.

"Mariana Ximenes, filhota, feliz aniversário, meu amor! Te desejo um ciclo repleto de lindas realizações, leveza, amor e muita saúde. Que Deus te abençoe com muita luz, energia e sabedoria, te amo muito, aproveite seu dia!", declarou-se a esposa de Jarbas Homem de Mello (53).

Recentemente, Claudia Raia recebeu a visita de Mariana Ximenes em sua mansão. A loira foi prestigiar a amiga em sua nova fase como a mãe de Luca e aproveitou para conhecer o pequeno.

Veja a foto de Claudia Raia com Mariana Ximenes:

Filha de Claudia Raia impressiona ao surgir em fotos com a atriz: ''Cara idêntica''

A filha de Claudia Raia, Sophia Raia (20), chamou a atenção ao surgir em fotos com a atriz. Neste sábado, 22, a famosa resgatou cliques tirados com a herdeira, que mora em Nova York, e falou sobre sentir falta dela.

Cheias de estilo, a jovem e artista apareceram curtindo alguns passeios fora do Brasil. Fazendo biquinho e tomando sorvete, Claudia Raia e Sophia surgiram deslumbrantes nos registros.

"Saudade da minha fifi", escreveu a artista que está dedicada no cuidado do filho caçula, Luca, de dois meses, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello (53).

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a dupla e notaram a semelhança da garota com a mãe. É bom lembrar que ela é fruto do relacionamento que Claudia teve com Edson Celulari (65), com quem também teve um menino, Enzo Celulari (26).

"A Sophia tá a cara idêntica da Claudia", apontaram os seguidores. "As duas se parecem muito", observaram outros.

Veja as fotos da filha de Claudia Raia: