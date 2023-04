Enzo Celulari impressiona ao mostrar Luca sorrindo: ''Hoje cedo''

Filho de Claudia Raia, Enzo Celulari, impressiona ao flagrar o irmão sorrindo para ele; veja

O filho mais velho de Claudia Raia (56), Enzo Celulari (25), encantou ao mostrar mais um momento fofíssimo do irmão mais novo, Luca, de dois meses. Nesta quinta-feira, 13, de manhã, o jovem empresário flagrou o bebê sorrindo para ele e impressionou os seguidores com tanta fofura do pequeno.

No vídeo publicado pelo herdeiro da atriz com Edson Celulari (65), Luca, fruto do casamento da famosa com Jarbas Homem de Mello (53), apareceu mostrando um sorriso ao ouvir o irmão falar com ele.

Cheio de charme, o bebê apareceu deitado em uma coberta quentinha e vestindo um look básico, todo branco. "Todo sorridente pro irmão hoje cedo", derreteu-se Enzo Celulari ao exibir o menino abrindo o semblante.

Nos últimos dias, Claudia Raia e sua família comemoram os dois meses de Luca com uma festinha luxuosa. Além da decoração impecável, a postura elegante da família na hora de cantar para o "aniversariante" chamou a atenção dos internautas.

Veja a foto de Luca sorrindo:

Claudia Raia surpreende com relato do parto de Luca

Após dois meses do nascimento de seu filho caçula, Luca, Claudia Raia resolveu compartilhar com seus seguidores o seu relato de parto. Nesta terça-feira, 11, a famosa publicou um vídeo contando detalhes de como foi o momento tão esperado por sua família e também pelos fãs.

Gerando um bebê pela terceira vez na vida, a artista contou que das outras vezes seus filhos, Enzo Celulari e Sophia Raia (20), nasceram de cesárea por ela ter uma musculatura pélvica muito forte, que acabava não dilatando. Mesmo assim, ela não havia marcado exatamente a data deles e considerava os sinais que davam. Com Luca, a famosa decidiu fazer o mesmo.

"Do dia 10 pro dia 11, eu tava dormindo, senti uma dor lancinante na lombar eu sentei e falei: 'amor', uma dor... aí ligamos pra doutora, e ela disse calma", falou Claudia Raia sobre ter sido acordada por uma dor muito forte e ter sido aconselhada pela médica a tomar um remédio. Contudo, ela optou por não tomar e continuar dormindo. A atriz então contou como terminou ocorrendo o parto de seu terceiro filho no dia 11 de fevereiro.

Não tomei o remédio, a dor não veio de novo, aí acordei... fiquei hipertensa na gravidez, tomava remedinho desde o começo, acordei com a pressão meio alta, quando chegou de tarde não conseguia controlar a pressão", comentou que por isso acabou indo para o hospital, mas sem saber que a médica realizaria o parto. Apenas o marido, Jarbas Homem de Mello, sabia que a doutora havia decidido tirar Luca da barriga.

Chegando à maternidade sem nada arrumado, Claudia Raia contou que ficou muito contente com a cesárea humanizada que pode fazer com música e tendo o filho colocado logo após o nascimento em seus braços. "Tava tudo armado já, será que essa criança vai nascer hoje? Porque já era 11 e 10 da noite, entrei no centro cirúrgico, mais ou menos 11:15", divertiu ao contar que não achava que daria tempo de Luca nascer.