Marina Ruy Barbosa e Enzo Celulari são flagrados juntos em Ilhabela

Após negar boatos de romance, Marina Ruy Barbosa é vista em passeio de barco com o primogênito de Claudia Raia, o empresário Enzo Celulari

Marina Ruy Barbosa (27) já colocou um ponto final nas especulações de um possível romance com o filho da atriz Claudia Raia (56), Enzo Celulari (25). Mas na noite do último sábado, 9, a atriz reacendeu os boatos e deixou a web em polvorosa após surgir na companhia do empresário durante um passeio de barco em Ilhabela.

A embarcação seria de Bella Negrão, prima do ex-marido da ruiva, com quem ela mantém uma amizade de longa data. No registro, Marina e Enzo, que também já namorou com a atriz Bruna Marquezine (27), surgem acompanhados de alguns amigos e não fazem qualquer movimentação que possa levantar suspeitas de um romance.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Mesmo assim, nos comentários os fãs dividiram opinião sobre o suposto casal: “Nossa ela adora os boys que a Bruna Marquezine namora, né?!”, uma fã relembrou a antiga amizade das atrizes. “As vezes é só amizade mesmo”, opinou mais uma. “Seria um casal lindo”, comentou uma terceira. “Xepa da Bruna”, criticou outra internauta. "Eu shippo", disse mais uma.

Marina Ruy Barbosa se manifesta após ser vista com o filho de Claudia Raia, Enzo Celulari

Essa não foi a primeira vez que Marina Ruy Barbosa e Enzo Celulari foram flagrados juntos! Em meados de março, a ruiva voltou às redes sociais para se manifestar depois que surgiu acompanhada do filho de Claudia Raia durante uma viagem. Pelo Twitter, a atriz afastou as suposições e disse que eles são só amigos.

"Gente, sinto decepcionar a fanfic de vocês, mas amizades existem, tá?", Marina, que terminou seu relacionamento com o Deputado Federal Guilherme Mussi de forma discreta em dezembro do ano passado, negou o suposto romance com o empresário e esclareceu a amizade.