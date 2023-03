Marina Ruy Barbosa se manifesta após ser vista com o filho de Claudia Raia, Enzo Celulari

Atriz Marina Ruy Barbosa reage nas redes sociais após flagra em almoço com o primogênito de Claudia Raia e Edson Celulari, Enzo Celulari

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) abriu o jogo e falou pela primeira vez em suas redes sociais sobre ter sido vista no mesmo local que Enzo Celulari (25) recentemente.

Em seu perfil no Twitter, Marina fez negou o possível romance e comentou: "Gente, sinto decepcionar a fanfic de vocês, mas amizades existem, tá?", disse.

Os internautas começaram a especular sobre um affair entre eles após a ruiva e o primogênito de Claudia Raia (56) com Edson Celulari (64) surgirem em foto durante viagem. Depois de terem sido flagrados no mesmo local, na terça-feira, 14, na presença de outras pessoas, os rumores aumentaram.

Marina já havia rebatido os rumores e falado para o colunista Leo Dias, do Metrópoles, que os dois são apenas amigos.“Enzo e eu somos amigos... Que fanfic é essa, Jesus?”, afirmou ela em entrevista.

Antes, Léo Dias tinha compartilhado o vídeo em que Marina aparece ao lado de Enzo em restaurante em São Paulo, e a ruiva aproveitou para responder nos comentários: "HAHAHAHA gente, eu fui abraçar minha outra amiga. Não posso mais nem comer depois da academia com os amigos. Parem", pediu ela.

Confira:

FAMOSOS: Marina Ruy Barbosa e Enzo Celulari são flagrados almoçando junto com amigos em meio a boatos de que estariam vivendo um romance. pic.twitter.com/Tb2Lud4hsn — CHOQUEI (@choquei) March 15, 2023

Gente, sinto decepcionar a fanfic de vocês, mas amizades existem tá? — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) March 14, 2023

Claudia Raia faz festinha de um mês para o caçula com presença de Enzo Celulari

A mamãe coruja Claudia Raia não deixou a data passar em branco e organizou uma festinha para comemorar o primeiro mês de vida do filho mais novo, Luca! No sábado, 11, a atriz compartilhou registros da celebração em casa ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello (53), que contou com a presença do irmão mais velho do bebê, Enzo Celulari, e outros familiares.

"Luca convida", brincou o primogênito da atriz. "Adivinha quem está fazendo um mês hoje? Viva, Luca!", postou ainda o empresário mais cedo.

"Primeiro mês de vida do meu Luca, com direito a muito amor e visitas super especiais! Obrigada a presença de todos meus familiares e amigos por celebrarem com a gente esse momento tão lindo, amamos vocês!", escreveu Claudia ao mostrar alguns registros da comemoração.

