Claudia Raia surpreende com detalhes de seu parto: ''Senti uma dor''

Após dois meses do nascimento de Luca, Claudia Raia surpreende ao contar detalhes de como aconteceu o parto do herdeiro

Após dois meses do nascimento de seu filho caçula, Luca, Claudia Raia (56) resolveu compartilhar com seus seguidores o seu relato de parto. Nesta terça-feira, 11, a famosa publicou um vídeo contando detalhes de como foi o momento tão esperado por sua família e também pelos fãs.

Gerando um bebê pela terceira vez na vida, a artista contou que das outras vezes seus filhos, Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), nasceram de cesárea por ela ter uma musculatura pélvica muito forte, que acabava não dilatando. Mesmo assim, ela não havia marcado exatamente a data deles e considerava os sinais que davam. Com Luca, a famosa decidiu fazer o mesmo.

"Do dia 10 pro dia 11, eu tava dormindo, senti uma dor lancinante na lombar eu sentei e falei: 'amor', uma dor... aí ligamos pra doutora, e ela disse calma", falou Claudia Raia sobre ter sido acordada por uma dor muito forte e ter sido aconselhada pela médica a tomar um remédio. Contudo, ela optou por não tomar e continuar dormindo.

"Não tomei o remédio, a dor não veio de novo, aí acordei... fiquei hipertensa na gravidez, tomava remedinho desde o começo, acordei com a pressão meio alta, quando chegou de tarde não conseguia controlar a pressão", comentou que por isso acabou indo para o hospital, mas sem saber que a médica realizaria o parto. Apenas o marido, Jarbas Homem de Mello (53), sabia que a doutora havia decidido tirar Luca da barriga.

Chegando à maternidade sem nada arrumado, Claudia Raia contou que ficou muito contente com a cesárea humanizada que pode fazer com música e tendo o filho colocado logo após o nascimento em seus braços. "Tava tudo armado já, será que essa criança vai nascer hoje? Porque já era 11 e 10 da noite, entrei no centro cirúrgico, mais ou menos 11:15", divertiu ao contar que não achava que daria tempo de Luca nascer no dia 11 de fevereiro.

Veja o vídeo do relato de parto de Claudia Raia:

Claudia Raia mostra Luca com o pai e semelhança choca: ''O clone''

A atriz Claudia Raia encantou ao publicar novas fotos do marido, o artista Jarbas Homem de Mello, com o filho, Luca. Em um domingo, a famosa exibiu um momento do esposo segurando o herdeiro e impressionou ao mostrar como eles são parecidos.

Nos registros compartilhados pela atriz, Jarbas apareceu segurando Luca bem próximo ao peito e a semelhança entre os dois logo foi percebida pelos internautas.

"Admirando meus meninos", escreveu Claudia Raia ao exibir o momento do herdeiro mais novo descansando com o pai.

Nos comentários da publicação, os seguidores logo notaram a forte semelhança entre Luca e o ator. "Ele é muito a cara do pai o clone", falaram. "9 meses na barriga da mãe e nasce a cara do pai", brincou outro. "É a cópia do pai", disseram terceiros.

Recentemente, Claudia Raia encantou ao mostrar o filho mais novo dormindo em seu colo após amamentá-lo.